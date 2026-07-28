La Junta mantiene el episodio de contaminación por partículas en Ávila y lo amplía a Segovia, Soria y Valladolid

Imagen del incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila Rmestudios ICAL

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante las altas concentraciones de partículas como consecuencia de la meteorología prevista para estos días y de los incendios forestales en el sur de Castilla y León.

Se mantiene el episodio de contaminación por partículas en la provincia de Ávila y amplía su zona de influencia en la zona centro y este de Castilla y León en las provincias de Segovia, Soria y Valladolid.

Además, estas mismas condiciones afectarán a las concentraciones de ozono troposférico alcanzando niveles bastante elevados.

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian niveles elevados de partículas en la zona centro, sur y este de Castilla y León como consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los incendios forestales en el sur de la Comunidad y la meteorología.

A su vez los modelos predictivos anuncian elevadas concentraciones de ozono troposférico en esas mismas zonas atribuibles a las mismas causas. Por ello la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante estas concentraciones elevadas en la zona centro, sur y este de la comunidad.

Por ello, es aconsejable que se evite hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y, especialmente, los grupos de riesgo y personas vulnerables deben adoptar precauciones especiales.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: http://servicios.jcyl.es/esco/index.action

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/

Agencia Europea del Medio Ambiente: https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html

APP 'ICA Índice de calidad del aire' disponible en APP Store

Para la interpretación de los datos en tiempo real y de acuerdo con la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, los valores de referencia, como medias diarias, se detallan en la tabla adjunta.