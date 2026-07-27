CSIF, ANPE y STECyL-i y Educación acuerdan el cobro de tutorías y la reducción de horario lectivo a mayores de 55 años

Imagen de una clase en un instituto de Castilla y León Miriam Chacón ICAL

La Consejería de Educación y los sindicatos CSIF, ANPE y STECyL-i alcanzaron hoy un preacuerdo sobre el cobro de un complemento relativo a la labor de las tutorías y la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años.

Estas medidas, que se aplicarán a partir del 1 de septiembre, se implantarán en Castilla y León de forma progresiva durante los siguientes cursos.

Tras meses de “intensas y complejas” conversaciones con la Consejería de Educación, las tres organizaciones sindicales destacaron que por primera vez se establece un complemento económico mensual para el docente por hacerse cargo de la tutoría, de 20 euros al mes en el próximo curso 2026-2027, que será de 40 en el siguiente y de 60 en el de 2028 a 2029.

Además, el preacuerdo recoge el compromiso de impulsar las vías necesarias dirigidas a la reducción de la carga lectiva del profesorado tutor.

Respecto a la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, la Junta reconoce, según los sindicatos, una reivindicación histórica mantenida por las tres organizaciones firmantes del preacuerdo.

Así, se aplicará mediante un calendario en tres fases para docentes con al menos 15 años de servicio en la pública, alcanzando una reducción total de hasta tres horas o periodos lectivos al final del proceso de implantación, dejando la jornada lectiva final en 21 horas para el cuerpo de maestros y 14 periodos lectivos para Secundaria y resto de grupos.

Además, se prevé la dotación de los docentes necesarios para poner en marcha la medida.

En la primera fase (cursos 2026-2027 y 2028-2029), se hará una reducción de una hora o periodo lectivo (fijando 23 horas lectivas en maestros y hasta 16 periodos en el resto de cuerpos). Se implantará progresivamente según la edad a 1 de septiembre: 59 años o más (2026-2027), 57 años o más (2027-2028) y 55 años o más (2028-2029).

En la segunda fase (cursos 2029-2030 y 2030-2031), habrá una reducción de una hora o periodo lectivo más (dos horas en total), situando la carga en 22 horas en maestros y 15 periodos en Secundaria y resto de cuerpos. Se aplicará a docentes con 60 o más años (2029-2030) y 58 o más años (2030-2031).

En la tercera fase (curso 2031-2032), se reducirá una hora o periodo lectivo más (tres horas en total en la fase final del desarrollo del preacuerdo) para docentes con 60 o más años a 1 de septiembre de 2031, alcanzando el objetivo final de 21 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros y 14 periodos en el resto de cuerpos.

Este preacuerdo de mejoras laborales responde a cuestiones que llevábamos años demandando “incansablemente”, exigiendo el fin de una discriminación histórica respecto a la mayoría de las comunidades autónomas, que ya tenían reconocidos estos derechos para sus docentes.

La posición de las organizaciones sindicales firmantes a lo largo de toda la negociación ha sido firme e intransigente con los derechos del profesorado.

Fruto de esa determinación, se garantiza que las medidas acordadas entren en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026, dando estricto cumplimiento al calendario acordado en el acuerdo del pasado 22 de septiembre de 2025.

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, la Junta aplicará las reducciones de oficio a todo el profesorado que cumpla los requisitos, de forma transparente y sin burocracia añadida. Por ello, aquellos docentes que prefieran mantener su horario habitual deberán formalizar expresamente su renuncia o desistimiento.

En esta reducción se garantiza que no se realizará ninguna actividad directa con alumnado ni se impondrán actividades adicionales de centro, marcando una distancia sustancial con los recortes o contraprestaciones exigidos en otras comunidades autónomas.

Más negociación

A pesar de los avances, CSIF, ANPE y STECYL-i dejaron claro que no se conforman y que la negociación no acaba con este preacuerdo.

En la comisión de seguimiento -aseguraron- continuarán luchando con “determinación” para que la tutoría se reconozca de manera efectiva en todas las etapas educativas, así como demandando la creación de un complemento para todo el profesorado especialista que desempeña funciones imprescindibles y atiende de forma directa a la totalidad del alumnado del centro.

Asimismo, mantiene “intacta” la exigencia de una subida salarial justa para todo el profesorado, orientada a equiparar las retribuciones con las de las comunidades autónomas con los sueldos más altos.

“La firma de este preacuerdo no es un punto final, sino un paso más en el camino”, indicaron CSIF, ANPE y STECYL-i, que prometieron vigilar el “cumplimiento estricto” de cada plazo y continuarán presionando para alcanzar las mejoras pendientes.

“Con este preacuerdo demostramos que sabemos acordar cuando se avanza, pero sin renunciar a una sola de sus reivindicaciones. Continuaremos luchando con la máxima firmeza para conseguir nuevas y mejores condiciones para todo el profesorado de la enseñanza pública: porque ese es, y seguirá siendo, nuestro compromiso y nuestro trabajo”, concluyeron.