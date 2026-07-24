El Tribunal Supremo da la razón a la Junta y cierra el procedimiento sobre el Toro Jubilo de Medinaceli de 2023

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta y ha cerrado definitivamente el procedimiento judicial sobre la autorización administrativa del Toro Jubilo de Medinaceli celebrado en 2023 al inadmitir el recurso de casación presentado por Pacma contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La resolución, dictada mediante providencia el 20 de julio y contra la que no cabe recurso, deja firme el fallo emitido por el tribunal autonómico y pone fin a la vía judicial abierta sobre este procedimiento.

El Alto Tribunal, según la Junta, considera que el recurso no cumple los requisitos exigidos para su admisión al no justificar la existencia de un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Y entiende que las cuestiones planteadas responden a las circunstancias concretas del litigio y persiguen únicamente un pronunciamiento sobre este caso, sin la relevancia general que exige el recurso de casación.

La decisión confirma la sentencia del TSJ de Castilla y León de 31 de enero de 2025, que estimó el recurso de apelación interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Medinaceli.

En aquella resolución, la Sala declaró inadmisible la impugnación formulada contra la solicitud de autorización administrativa del festejo al considerar que el acuerdo del pleno del Ayuntamiento por el que se solicitaba constituía un acto de trámite no susceptible de impugnación.

La providencia del Tribunal Supremo pone fin al procedimiento judicial relativo a la autorización administrativa del Toro Jubilo de 2023 e impone a PACMA el abono de 2.000 euros en concepto de costas procesales.

Tras conocerse la resolución, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, afirmó que la decisión supone el respaldo al trabajo desarrollado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.

En este sentido, destacó "el rigor y la solvencia técnica" de su actuación en la defensa de la Administración autonómica, y aseguró que su argumentación ha quedado "plenamente respaldada en las distintas instancias judiciales hasta la firmeza alcanzada con la resolución del Tribunal Supremo".