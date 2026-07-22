Martínez acusa a Mañueco de “rechazar la mano tendida” del PSOE para negociar la financiación autonómica

Carlos Martínez antes del comienzo de los Cursos de Verano. Fotografía: PSOE de Castilla y León.

Carlos Martínez, el secretario general del PSOE de Castilla y León, ha lamentado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que Alfonso Fernández Mañueco “haya rechazado la mano que le tendió en el marco de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica”.

Un modelo que vivirá una cita trascendental el próximo 29 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en el Ministerio de Hacienda.

Martínez ha participado en un Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid y ha subrayado que “la obligación de los responsables políticos” de la Junta es “poner encima de la mesa una alternativa ante la propuesta (la de Moncloa) que ya hemos calificado de injusta e insuficiente”.

Ha denunciado que el Gobierno de Castilla y León “ha soltado el volante de la dirección política de esta Comunidad para encargarse de convertirse en un ariete de la oposición al Gobierno de España”.

En esta línea, recordó que los socialistas "llevamos largo tiempo ya trabajando, abordando marcos de negociación con la Administración General del Estado, con el Ministerio de Hacienda, para que el peso territorial, el peso de la dispersión poblacional, el peso del número de municipios tenga que ser una variable a tener en cuenta" en este nuevo sistema de financiación.

Así, señaló que es muy diferente la prestación de servicios "en una comunidad como Madrid, una comunidad uniprovincial; o en una comunidad extensa, como puede ser Andalucía, pero con 750 municipios aproximadamente" que en otra como Castilla y León, que cuenta con 2.248 municipios en 95.000 kilómetros cuadrados.

Por ello, remarcó que el modelo que le han planteado al Gobierno desde el PSOE de Castilla y León no pasa solo por hablar de financiación autonómica, "sino de financiar la igualdad: la igualdad de los derechos y la igualdad de la cobertura de los derechos recogidos en la Constitución y que tienen que prestarse en un ámbito territorial tan extenso como el nuestro".

Y con esta propuesta es con la que, según enfatizó Martínez, han tendido la mano a Mañueco para colaborar y para llevar al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera "una posición consensuada".

"Pero la respuesta que hemos obtenido lamentablemente por parte del señor Mañueco es el insulto. Es una vez más la agresión al Partido Socialista de Castilla y León", lamentó al tiempo que acusaba al presidente de la Junta de "ignorar los problemas de nuestra Comunidad".

Defensa de la Agenda 2030

Martínez, defendió en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que la Agenda 2030 es “una herramienta para la corrección de desigualdades” frente a los que “negacionistas” del cambio climático que denuestan las bondades de la Agenda 2030.

Antes de participar en los Cursos de Verano que la Universidad Complutense celebra en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, el líder socialista reclamó a las administraciones que “sigan esta hoja de ruta” desde el punto de vista local, autonómico y nacional.

“Si algo debe caracterizar a la política pública es eficacia y la corrección de problemas que tiene la ciudadanía mediante la planificación estratégica de la ordenación del territorio”, sostuvo Martínez.

También defendió que “sin una agenda urbana territorial, sin una planificación territorial y estratégica a nivel comarcal y provincial, es imposible lograr una competitividad territorial que garantice los derechos básicos de ciudadanía recogidos en la Constitución Española”.

Frente a eso, sostuvo Martínez, están los “negacionistas” que han entrado en las instituciones y que impide la resolución de problemas “que se hacen perpetuos”.