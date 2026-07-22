La Junta apuesta por la media veda de la codorniz y la tórtola europea con medidas para compatibilizar caza y gestión

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha sometido a informe la Orden por la que se establecen medidas de protección para las especies cinegéticas durante la celebración de la reunión de la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Se trata del órgano de participación ciudadana donde se encuentran representadas la Federación de Caza de Castilla y León, las organizaciones de defensa de la naturaleza y las Administraciones Públicas.

La Orden presentada “responde de una manera eficaz a las demandas exigidas por la Comisión Europea para poder seguir cazando la codorniz y la tórtola europea”, afirman desde la consejería.

En el caso de la codorniz, especie bajo la que se cernía amenaza de prohibición de caza como ya sucedió con la tórtola en el año 2021, se “arbitrarán medidas coherentes con el planteamiento exigido por la Comisión Europea, gracias al esfuerzo conjunto de la Federación de Caza de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León”.

De esta forma, la caza de la codorniz durante la temporada 2026-2027 “sólo se podrá llevar a cabo durante los días de media veda”, es decir, “los martes, jueves, sábados y domingos del periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2026, con un cupo diario de 20 codornices por cazador”.

Para poder trasladar la información actualizada de las capturas a la Comisión Europea antes del 15 de octubre, los titulares de los cotos “se han comprometido a establecer un sistema de control efectivo de capturas, bien a través de una ficha de control de capturas diarias a cada cazador autorizado”, todo, “según el modelo disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, o a través de la herramienta de registro telemático CapturCyL”, añade el comunicado.

En el caso de la tórtola, se autoriza la caza de esta especie “en 682 cotos de Castilla y León condicionada a que los cazadores no superen el cupo de 6 piezas al día y la comunicación de capturas”. De esta manera, apuntan, se garantiza que no se supere el cupo de las 15.309 tórtolas asignadas para este año”.

Además, en la Orden se establece un número máximo de piezas a cobrar por cazador y día para determinadas especies migratorias de aplicación directa a aquellos terrenos cinegéticos cuyos planes cinegéticos también contemplen su caza, cuatro para la avefría común, tres para ambas agachadizas (computadas de forma conjunta), tres para la becada y dos para el silbón europeo.

“El establecimiento de estos cupos garantiza la gestión sostenible de estas especies migratorias invernantes, especialmente durante los fenómenos de concentración puntual en nuestra Comunidad”, añaden desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Por último, “se ha habilitado un nuevo plazo para que los cotos de caza interesados se puedan adherir al mecanismo de gestión adaptativa exigido por la de la Comisión Europea”.