La Junta amplía hasta el viernes la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales

Imagen del incendio de Brieva, en la provincia de Segovia Nacho Valverde ICAL

La Consejería de Medio Ambiente y Energía publicó en el Bocyl de hoy la decisión de ampliar hasta este viernes, 24 de julio, la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarada el pasado domingo, 19 de julio.

Esta situación afectará a toda la Comunidad mañana jueves, y a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid el viernes.

La decisión se toma de acuerdo con las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana jueves, que indican una continuación de las condiciones adversas en toda la Comunidad de Castilla y León.

Ello con la continuación de la dorsal anticiclónica instalada sobre la península, y siguiendo con temperaturas altas de entre 35 y 37 grados, junto con humedades relativas mínimas por debajo del 10 por ciento y rachas máximas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora.

Con índice de peligro de incendios forestales entre muy alto y extremo en Castilla y León.

Por otra parte, para el viernes se esperan condiciones adversas en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, debido a que seguirán temperaturas máximas entre los 35-37 grados, humedades también inferiores al 10 por ciento y rachas máximas de viento por encima de los 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio en niveles altos, lo que incrementa el peligro.

Ello hace necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales.