El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a parte de la bancada del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo La Moncloa

El Congreso vota este jueves que el Gobierno condone 3.643 millones de deuda para Castilla y León.

La norma, que afronta el debate de totalidad en el Congreso, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

Ello independientemente de que tengan o no deuda del FLA, lo que, según el Gobierno, "beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, ahorrar en el pago de intereses y ganar autonomía financiera".

El Ministro de Hacienda, Arcadi España García, señala que resulta "incomprensible" que el PP se oponga a una medida "que permitiría destinar más recursos a sanidad o educación".

El Congreso también votará hoy nuevamente que Castilla y León cuente con un margen presupuestario de 282 millones.

"En el caso de Castilla y León, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 3.643 millones de euros, la segunda cifra más alta de todas las comunidades", ha apuntado el Ejecutivo.

Y ha añadido que "le permitirá a Castilla y León un ahorro en el pago de intereses de 7,54 millones, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado de bienestar".

"La metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades", ha subrayado.

"Sin agravios comparativos"

"Del total de 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, siete de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP", ha asegurado el Gobierno.

El objetivo de la medida es "corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA en la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de entonces".

"Algo que contrasta con el apoyo del Gobierno actual, que permite a Castilla y León recibir en 2026 una financiación récord de 10.208 millones (entregas a cuenta + liquidación), lo que supone un incremento del 60,2% respecto a 2018, último año de Gobierno de Rajoy", ha señalado el Ejecutivo.

El Gobierno ha afirmado que la quita de la deuda "es compatible con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que para Castilla y León supondrá 271 millones adicionales".