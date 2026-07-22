Castilla y León declara la situación operativa 2 por la simultaneidad de incendios y amenaza a poblaciones

La localidad de Turienzo Castañero amenazada por el fuego de Villaverde de los Cestos. Fotografía: César Sánchez / ICAL.

La Junta de Castilla y León ha declarado, en la noche de este miércoles, 22 de julio, la Situación Operativa 2 del Plan Infocal en toda la Comunidad, en una medida que refuerza la coordinación y la gestión de los recursos ante la simultaneidad de numerosos fuegos.

Se ha declarado por la simultaneidad de graves incendios y la amenaza a poblaciones, principalmente a Turienzo Castañero, en el fuego de Villaverde de los Cestos, en la provincia de León.

En estos momentos coinciden en IGR2 el propio de Villaverde de los Cestos, en el municipio de Castropodame, y el de La Mierla, en Guadalajara, por su afección a la provincia de Soria.

Y en IGR 1, los de Brieva (Segovia), que evoluciona de forma favorable, y el de Burgohondo (Ávila), declarado también esta tarde.

Una situación que se declara porque los fuegos puedan afectar gravemente a las poblaciones y bienes no forestales, exigiendo medidas de protección y socorro, y pudiendo ser necesaria la incorporación de medios extraordinarios.

También porque exista simultaneidad o concentración espacial de incendios con índices de gravedad 1 o 2.

Además, por una afección significativa a dos o más provincias, o a otra comunidad o país limítrofes.

También por situaciones que deriven hacia el interés nacional.