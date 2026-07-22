Buscyl supera los 15 millones de viajes y la Junta prevé que la nueva aplicación para móviles esté operativa este año

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y el presidente de Fecylbus, Fernando García, en la clausura de la Asamblea General de Fecylbus, este miércoles Miriam Chacón ICAL

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, avanzó este miércoles que la nueva aplicación móvil y única del sistema Buscyl, que supondrá la culminación del proceso de digitalización del transporte público por carretera de viajeros, estará operativa antes de que acabe el año en gran parte de los servicios.

Esto, además, facilitará la reserva de plazas por parte de los usuarios y el consiguiente refuerzo de líneas si fuera necesario.

Este miércoles, Sanchidrián asistió en Valladolid a la clausura de la Asamblea General de Fecylbus, la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús, junto a su presidente, Fernando García.

Previamente, explicó que el objetivo de la Consejería es completar “lo antes posible” la instalación del equipamiento embarcado en los vehículos, como el resto de elementos tecnológicos, pero advirtió de que se trata de un proceso “muy delicado”.

De esta forma, la titular de Movilidad indicó que el objetivo es que el nuevo sistema tecnológico, con la aplicación, esté listo en la “mayoría” de servicios antes de que termine 2026 si no es posible tenerlo desplegado en el 100 por 100.

Además, indicó que esto facilitará la “demanda flexible”, puesto que el algoritmo mostrará las necesidades de desplazamiento de los castellanos y leoneses, lo que permitirá ajustar la oferta para avanzar hacia un “servicio más eficiente”.

15 millones de viajes

En ese sentido, la consejera utilizó las palabras del presidente de Fecylbus para calificar al sistema Buscyl de “buque insignia” de la Junta porque permite disponer en Castilla y León de un transporte “más accesible”, porque es gratuito para los empadronados en la Comunidad.

Pero también más “sostenible” porque destacó se han expedido ya 806.000 tarjetas de usuario y se han superado los 15 millones de viajes.

En el primer semestre se registró, según fuentes de Movilidad, un incremento de viajes de Buscyl del 27,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 7,7 a 9,83 millones de desplazamientos.

Por provincias, en Ávila se contabilizaron 200.767; en Burgos, 452.194; en León, 2,8 millones; en Palencia, 498.320; en Salamanca, 4,83 millones; en Segovia, 972.996; en Soria, 114.874; en Valladolid, 5,08 millones, y Zamora, 212.769.

Esta medida, precisó Sanchidrián, conlleva un desembolso para la Junta de 48 millones que tendrán que recoger en los nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, ya que subrayó la ciudadanía está acogiendo “muy bien” el nuevo modelo, especialmente en el medio rural.

Además, indicó que está pendiente completar el despliegue del sistema de transporte inteligente (ITS), para lo que cuentan con el apoyo de Proconsi, patrocinador de la jornada.

Asimismo, precisó que en este primer año del sistema Buscyl se han llevado a cabo 20.000 refuerzos en los servicios de transporte por el aumento de la demanda, por lo que instó a los ayuntamientos de la Comunidad a que le hagan llegar a su departamento las necesidades existentes.

Además, reconoció que se han podido producir algunos incidentes que han requerido algunos “ajustes”. “Problemas hay en todos los sitios”, reconoció.

Igualmente, la titular de Movilidad abogó por la descarbonización del transporte lo que exige la renovación de la flota de autobuses, por lo que aprovechó para reclamar financiación al Gobierno de España. De hecho, explicó que el Buscyl está operativo en 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas de la Comunidad, lo que conlleva la utilización de 2.000 vehículos.

También destacó las nuevas ayudas de hasta 1.800 euros previstas por la Junta para la obtención del carnet profesional y para el CAP (Certificado de aptitud profesional) de los conductores, así como otras medidas para facilitar el relevo generacional en este sector.

Demandas del sector

Por su parte, el presidente de Fecylbus aludió a las problemáticas del sector, que se repasaron en la propia Asamblea, como son el despliegue del sistema Buscyl, que aseguró está siendo “un éxito” pero requiere “mejorar” algunas cosas.

“Son cosas que tenemos la confianza de que con el equipo de la Consejería va a salir adelante sin ninguna duda”, apostilló Fernando García.

También se refirió a las “dificultades” que tienen para que haya un “adecuado” relevo generacional.

De hecho, explicó que no solamente faltan conductores y personal de talleres, sino que existen problemas para la continuidad de algunas empresas porque los hijos de los dueños no quieren continuar con la actividad.

Finalmente, se refirió a preguntas de los periodistas a la renovación de los convenios colectivos provinciales, a pesar de que Fecylbus no interviene en este proceso.

En este momento se negocia en Valladolid y León, donde ha habido reuniones con la intermediación del Serla, así como en Ávila, Zamora y Segovia, donde señaló los trabajadores rechazaron “soberanamente” lo pactado.

Aunque reconoció que existe cierta “conflictividad”, apostilló que “hablando se entiende la gente”. “Llegaremos a un acuerdo”, concluyó.