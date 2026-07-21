Justicia, Gobierno y Junta preparan un protocolo común ante grandes catástrofes en Castilla y León

Nicanor Sen, Ana del Ser e Isabel Blanco, en la reunión celebrada en el día de hoy TSJCyL

La Administración de Justicia, la Delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León han comenzado a trabajar de manera conjunta para reforzar la coordinación ante grandes catástrofes o sucesos con un elevado número de víctimas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, ha mantenido este martes en Valladolid una reunión con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco.

El encuentro ha servido como una primera toma de contacto entre las instituciones con competencias en la gestión de emergencias, la atención a las víctimas y la respuesta judicial.

El objetivo es anticiparse a escenarios de especial complejidad mediante una planificación común.

Durante la reunión, los participantes han compartido experiencias, analizado los medios disponibles y estudiado fórmulas para mejorar la comunicación entre los organismos implicados.

También han revisado los trabajos desarrollados hasta ahora en Castilla y León y la cooperación entre la Administración de Justicia, la Junta, la Delegación del Gobierno, los institutos de Medicina Legal, los servicios de emergencias y los jueces especializados.

Mejor atención a las víctimas

Las instituciones han coincidido en la necesidad de establecer procedimientos claros, intercambiar información y reforzar los canales de coordinación.

El propósito es garantizar una atención rápida y adecuada a las víctimas y a sus familias, además de asegurar una actuación eficaz de todos los servicios públicos movilizados.

La reunión también ha abordado la comunicación institucional durante las crisis, la información a familiares y allegados y la relación con los medios de comunicación.

Estos aspectos se consideran esenciales para ofrecer una respuesta integral y evitar mensajes contradictorios.

Un grupo de trabajo especializado

Justicia, Gobierno y Junta estudiarán ahora la conveniencia de impulsar un convenio autonómico de actuación y coordinación.

Además, está prevista la creación de un grupo de trabajo especializado que desarrollará las líneas técnicas y operativas planteadas durante el encuentro.

Este equipo deberá definir los procedimientos de intervención, delimitar las responsabilidades de cada organismo y establecer mecanismos de seguimiento para mejorar la preparación de Castilla y León ante sucesos con múltiples víctimas.

La iniciativa toma como referencia el Protocolo de Actuación Judicial en Supuestos de Grandes Catástrofes aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, que defiende una respuesta multidisciplinar, coordinada y eficaz.