La Junta exige al Gobierno la planificación de la red eléctrica para impulsar el desarrollo industrial de Castilla y León

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, en una imagen de archivo Leticia Pérez ICAL

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, reclamó este martes al Gobierno de España, durante la Conferencia Sectorial de Energía, la aprobación "urgente" de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030.

Según destacó, es "imprescindible para el desarrollo económico de Castilla y León" y de ella dependen proyectos industriales por valor de más de 15.000 millones de euros en la Comunidad.

González Corral defendió que Castilla y León, como una de las principales comunidades productoras de energía renovable del país, debe aprovechar ese "liderazgo" para impulsar la industrialización, atraer inversiones y crear empleo.

"Castilla y León no quiere limitarse a producir kilovatios para otros territorios", señaló.

La titular de Medio Ambiente y Energía advirtió de que la saturación de las redes eléctricas de transporte y distribución se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos industriales y energéticos.

En este sentido, recordó que la falta de aprobación de la planificación eléctrica mantiene en una situación de "incertidumbre" a numerosas iniciativas vinculadas a combustibles renovables, hidrógeno, metanol, almacenamiento energético, centros de datos y nuevos desarrollos industriales repartidos por las nueve provincias de Castilla y León.

Por ello, la Junta reiteró al Ministerio la necesidad de aprobar cuanto antes la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030, con la incorporación de los refuerzos de la red solicitados por la Comunidad para atender tanto la nueva generación renovable como el incremento de la demanda eléctrica.

Asimismo, González Corral reclamó al Gobierno de España que facilite la inversión de las empresas distribuidoras en las redes eléctricas, eliminando las limitaciones regulatorias actuales, y que reconozca los proyectos de interés regional como proyectos estratégicos de inversión para agilizar su electrificación.

"Sin redes eléctricas suficientes no habrá electrificación; sin electrificación no habrá una descarbonización competitiva; y sin una descarbonización competitiva no habrá nuevas oportunidades industriales ni empleo para Castilla y León", afirmó.

Fondos para eficiencia energética

Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Energía acordó la distribución territorial de nuevos fondos procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para impulsar diferentes actuaciones.

En concreto, Castilla y León recibirá 18,8 millones de euros (de los 168 millones asignados) para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios e instalaciones sanitarias.

Mientras, la Comunidad contará con 11,5 millones (de los 200 millones repartidos) para intervenciones en edificios públicos docentes no universitarios.