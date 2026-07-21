Carlos Pollán suspende temporalmente su agenda presencial por una rotura de fibras

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, mantiene una reunión con la Fundación Intras. Miriam Chacón ICAL

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, suspende temporalmente los desplazamientos y la asistencia presencial a actos públicos debido a una lesión muscular.

Así lo ha informado en un comunicado el ejecutivo autonómico, que detalla que el también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales sufre una rotura de fibras de grado II en el gemelo interno de una pierna.

Por ello, los médicos le han recomendado guardar reposo y someterse al tratamiento correspondiente.

La suspensión de su actividad presencial se mantendrá hasta que la evolución de la lesión le permita recuperar su agenda con normalidad.

Durante este periodo, el vicepresidente primero continuará desempeñando sus funciones de gobierno mediante teletrabajo.

Asimismo, mantendrá el contacto diario con su equipo para seguir atendiendo los asuntos de su departamento y desarrollar su agenda de trabajo.