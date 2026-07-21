Carlos Martínez mantiene su confianza en Zapatero, pero advierte: “El que la haga, que la pague”

Carlos Martínez junto al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el acto público en Segovia Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que mantiene su “confianza” personal en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pese a las últimas novedades conocidas sobre el caso Plus Ultra, aunque ha advertido de que “el que la haga, que la pague”.

Martínez se ha pronunciado este martes durante una comparecencia en las Cortes de Castilla y León, donde ha pedido respeto para la investigación judicial y ha rechazado las condenas públicas antes de que se conozcan las conclusiones del procedimiento.

“Me pierdo entre todos los casos”, ha afirmado en tono irónico al ser preguntado por las informaciones que vinculan a Zapatero con las gestiones para lograr el rescate público de la aerolínea.

El dirigente socialista ha expresado su “reconocimiento político”, su “respeto” y su “confianza” hacia el expresidente, pero ha insistido en que esa posición no supone ofrecer un respaldo incondicional.

“No soy yo quien va a avivar las condenas anticipadas o los linchamientos anticipados”, ha señalado, antes de dejar claro que tampoco defenderá a Zapatero en el caso de que se confirme su responsabilidad.

Las últimas novedades del procedimiento apuntan al reconocimiento, por parte del empresario Julio Martínez y de varios directivos de Plus Ultra, del pago de una comisión del uno por ciento relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido a la compañía.

Según las informaciones conocidas, los investigados habrían señalado al expresidente como la persona que se ofreció a influir para facilitar la operación.

El pago de la comisión se habría realizado mediante decenas de facturas emitidas por tres sociedades vinculadas al intermediario.

Carlos Martínez ha pedido cautela ante estas declaraciones y ha recordado que cualquier investigado puede pronunciarse dentro de la “legítima defensa de su interés personal”.

“Se escuchan muchas cosas”, ha afirmado el líder del PSOECyL, quien ha insistido en que su postura “no se ha movido ni un centímetro”: respeto a la investigación, confianza personal en Zapatero y exigencia de responsabilidades si se demuestra alguna irregularidad.

Contactos con Hacienda por la financiación autonómica

Durante la misma comparecencia, Carlos Martínez ha informado de que el PSOE de Castilla y León trabaja “a nivel técnico” con el Ministerio de Hacienda para intentar modificar la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica.

El líder socialista considera que el planteamiento del Gobierno es “injusto” e “insuficiente” para Castilla y León y ha defendido que existen criterios de reparto “mucho más justos”.

La propuesta presentada por el PSOECyL plantea elevar hasta el diez o el 12 por ciento el peso de la variable territorial dentro del futuro modelo, con el objetivo de que factores como la extensión, la dispersión de la población o el envejecimiento tengan una mayor relevancia.

Martínez ha explicado que los contactos con el Ministerio que dirige Arcadi España se producen antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el próximo 29 de julio.

También ha recordado que el debate podría trasladarse después al Congreso de los Diputados si finalmente se tramita la reforma de la ley orgánica que regula la financiación autonómica.

“Claro que hay margen. No vale con oponerse y salir a los medios a decir lo malo que es el Gobierno de Sánchez”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha defendido que su propuesta esté abierta a la crítica y a la negociación, pero ha reprochado a la Junta de Castilla y León que no haya presentado una alternativa propia.

“¿Hay alguien más ahí?”, ha ironizado, al recordar que los representantes del Ejecutivo autonómico se limitaron a rechazar el nuevo sistema durante la reunión celebrada el pasado 14 de julio.

Martínez ha reconocido que el reparto de recursos genera siempre un “conflicto de intereses” entre territorios, pero ha asegurado que el PSOE no llegó a la política a “hacer amigos”, sino a defender los intereses de Castilla y León.

En este sentido, ha acusado al PP de quedarse en una oposición de “brocha gorda” y de utilizar la financiación autonómica como un “ariete de crítica” contra el Gobierno central sin contar con una propuesta concreta.

“Los que no hacen los deberes critican permanentemente a los que sí lo hacen”, ha aseverado.

El líder socialista también ha rechazado las acusaciones del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien puso en duda su credibilidad.

Martínez ha defendido que no se ha movido “ni un ápice” de su postura inicial. Ha recordado que desde el primer momento calificó el modelo de “injusto” e “insuficiente”, aunque reconoció que incorporaba algunos criterios reclamados históricamente por Castilla y León.

A su juicio, el problema es que las cuantías destinadas a esas variables siguen siendo demasiado reducidas.

Finalmente, ha advertido de que el PP tendrá que “salir de la cueva” y pronunciarse en las Cortes sobre la propuesta socialista, que, según ha destacado, multiplica por cuatro el peso otorgado al territorio y al envejecimiento.

Martínez ha concluido acusando al Gobierno autonómico de PP y Vox de estar “aislado” y alejado de los grandes consensos que necesita Castilla y León, entre ellos el relativo a la reforma del sistema de financiación.