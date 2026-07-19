La Junta anuncia una oferta récord de 790 plazas para formación sanitaria en Castilla y León en 2027

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en una imagen de archivo Rubén Cacho ICAL

La Comunidad ampliará, un año más, su oferta de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia, hasta alcanzar la cifra récord de 790 plazas para el año que viene, como ha confirmado la Junta de Castilla y León. El año pasado el número de plazas se situó en las 770.

Este incremento supone el 97,2 % de las 813 acreditadas por el Ministerio de Sanidad para 2027. Con esta oferta, Castilla y León se sitúa en la primera de España en cuanto a plazas ofertadas por 100.000 habitantes, y quinta a nivel del Sistema Nacional de Salud.

Este histórico esfuerzo demuestra un año más que la Consejería de Sanidad sigue en la línea de intentar paliar el déficit de profesionales sanitarios con una oferta lo más amplia posible, dentro de las posibilidades legales actuales y teniendo en cuenta la falta de iniciativa del Ministerio de Sanidad.

La convocatoria para el año que viene prevé 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año, lo que refleja el esfuerzo que se está realizando desde la Junta de Castilla y León con esta especialidad tan importante.

El reparto será el siguiente: 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Además, la oferta recoge 444 plazas (425 el año pasado) para el ámbito de especialidades hospitalarias, con 19 plazas nuevas con respecto a 2026, destacando dos más en Anestesiología y Reanimación (25 en total), tres más en Medicina de Urgencias y Emergencias (8), tres más en Medicina Nuclear (total 6) o dos más en Oftalmología (total 18).

Serán en resumen 12 en Ávila; 59 en Burgos; 63 en León; 17 en El Bierzo; 17 en Palencia; 98 en Salamanca; 23 en Segovia; 6 en Soria; 57 en Valladolid Oeste; 77 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

Por lo que se refiere a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 156 plazas, de las 167 acreditadas por el Ministerio de Sanidad. Así, se contemplan 23 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (se han acreditado dos plazas nuevas en Burgos); 26 de Salud Mental; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría; dos en Geriatría; y 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

Por áreas, la oferta de enfermería se distribuye de la siguiente manera: 8 en Ávila; 14 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 8 en Segovia; 10 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.