Pantallas gigantes y amplios dispositivos de seguridad para vivir la final del Mundial en Castilla y León

Fotografía en la Acera de Recoletos de la afición de España en Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Castilla y León se prepara ya para vivir este domingo una jornada que va a ser histórica con motivo de la final que van a disputar España y Argentina desde las 21:00 horas de noche.

Las nueve provincias organizan la instalación de pantallas gigantes en plazas y espacios públicos para que miles de aficionados puedan seguir el encuentro de forma conjunta, una cita que estará acompañada de actuaciones musicales, actividades de animación y amplios dispositivos de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la noche.

Las principales capitales repetirán la experiencia tras el éxito de las retransmisiones de los cuartos de final y la semifinal, mientras que numerosos municipios de la Comunidad también se sumarán a la iniciativa con el objetivo de convertir la final en una gran celebración colectiva.

Pantallas gigantes en todas las provincias

En Palencia, el Ayuntamiento volverá a instalar una pantalla gigante en el Parque del Salón, donde duplicará el número de sillas hasta alcanzar alrededor de un millar para ampliar el aforo. La jornada contará con animación previa, música y confeti para acompañar el encuentro.

La provincia de Burgos contará con retransmisiones en varios municipios. La capital volverá a instalar la pantalla en la Plaza Mayor, el mismo espacio utilizado durante los cuartos de final.

En Aranda de Duero también podrá seguirse el encuentro desde la Plaza Mayor, mientras que Miranda de Ebro habilitará una pantalla en la confluencia de las calles La Estación y Comuneros de Castilla. El Ayuntamiento burgalés pidió colaboración ciudadana para dejar limpio el recinto una vez finalice la celebración.

En León, aunque el Ayuntamiento decidió no instalar una pantalla gigante, el partido se podrá seguir en diferentes espacios públicos en Ponferrada, Astorga o Bembibre. Eso sí, según confirmaron fuentes policiales, se reforzará la presencia de agentes a partir de las 20 horas en las zonas en las que se prevé una mayor acumulación de personas, como el casco histórico en general y la Plaza Mayor en particular.

Soria y Valladolid contarán ambas con una pantalla gigante en la Plaza Mayor. En el segundo caso, la programación arrancará a las 19.30 horas con actividades de animación antes del inicio del encuentro.

La provincia de Ávila será una de las más activas, con pantallas repartidas por numerosos municipios. En la capital, volverá a instalarse en el recinto ferial, donde desde las 19.15 horas el DJ Bubble amenizará la espera hasta el inicio de partido.

En Arena de San Pedro, la pantalla se ubicará en el Castillo Condestable Dávalos, con animación desde las 19 horas a cargo de La Perrera y un llamamiento para que los asistentes acudan vestidos con los colores de la selección española. También habrá retransmisión en la Plaza de la Constitución de El Barco de Ávila, en la Plaza de España de Cebreros, en la Plaza de la Concordia de Sotillo de la Adrada, en la Plaza de la Villa de la Adrada, en la Plaza de España de Las Navas del Marqués, en el recinto ferial de Navaluenga y en la pista de Fútbol Sala de la calle Navajeros de Piedralaves.

En Segovia, la pantalla gigante volverá a instalarse en la plaza Oriental, junto al Acueducto, aunque será de mayores dimensiones que en anteriores ocasiones para mejorar la visibilidad. Además, el recinto contará con ambientación musical y una zona de ‘food trucks’.

En Zamora, el Ayuntamiento colocará una pantalla de siete por tres metros en la Plaza Mayor para que los aficionados puedan seguir la final. Además de coordinar el dispositivo de seguridad con la Policía Municipal, instalará baños portátiles e iluminará los principales edificios municipales y la iglesia de Santiago del Burgo con los colores de la bandera nacional.

En Salamanca, la pantalla volverá a situarse en la Plaza Mayor, como ya ocurrió durante la semifinal frente a Francia. El Ayuntamiento prevé un ambiente especial para seguir el encuentro y prepara medidas específicas para garantizar la seguridad.

Amplios dispositivos de seguridad

En León, el dispositivo comenzará a las 20 horas con un refuerzo de agentes en el casco histórico y la Plaza Mayor. Una vez finalizado el encuentro, la atención se trasladará a la glorieta de Santo Domingo, donde se cortará el tráfico al ser el lugar habitual de celebración de los triunfos deportivos.

En Valladolid, los controles de acceso comenzarán a las 19 horas y solo se podrá entrar por cuatro de los nueve accesos a la Plaza Mayor, situados en las calles Pasión, Jesús, Ferrari y Santiago. No se permitirá la entrada con botellas de vidrio ni material pirotécnico. El operativo incluirá un puesto sanitario con médico, enfermero y dos ambulancias de Cruz Roja, además de efectivos de Protección Civil y Bomberos.

También se habilitará una zona para personas con movilidad reducida y se restringirá el acceso al aparcamiento subterráneo desde las 17.30 horas. Como medida preventiva, el Ayuntamiento vaciará varias fuentes de la ciudad y vallará la de Plaza Zorrilla y la estatua del Conde Ansúrez.

En Salamanca, la Policía Local establecerá controles preventivos de alcohol y drogas en las zonas de mayor afluencia y vigilará especialmente la introducción de envases de vidrio. Ante la posibilidad de celebraciones, el Ayuntamiento vallará el entorno de la fuente de la Puerta de Zamora y vaciará otras fuentes situadas en el paseo de Carmelitas y plaza del Oeste.

Además, una vez finalizado el partido, agentes municipales coordinarán la regulación del tráfico y las medidas preventivas para garantizar el desarrollo seguro de la celebración.