Feijóo bendice a los nueve candidatos del PP confirmados para las municipales de 2027: “A ganar y a volver a ganar”

Imagen de Feijóo junto a los nueve candidatos. Fotografía: Partido Popular de Castilla y León.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este sábado el acto de presentación de candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 en Santiago de Compostela.

Ha estado acompañado de Alfonso Rueda, presidente del PP en Galicia y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y ha hablado tras la intervención de todos los candidatos electos a lo largo y ancho del territorio nacional por los ‘populares’.

El presidente del PP ha querido desear a todos los candidatos “un buen camino” ante un 2027 que será “año santo” y “año de urnas”, ha afirmado.

“No vais a hacer el camino solos. Detrás vais a encontrar al PP y a mí. Juntos, en un momento histórico que España necesita. Es un equipo preparado y plural para afrontar estas elecciones municipales de 2027”, ha indicado Feijóo.

El presidente del PP a nivel nacional ha asegurado que “quiere líderes que tomen decisiones, y que estén pendientes de los vecinos” y ha pedido a todos los candidatos “decencia, servicio y ambición”.

“A ganar y a volver a ganar. Estoy muy orgulloso de vosotros”, ha indicado Feijóo.

Candidatos del PP en Castilla y León

En Castilla y León, como les informaba EL ESPAÑOL de Castilla y León este viernes 17 de julio, los candidatos fueron anunciando sus candidaturas para esos comicios municipales que se van a celebrar en 2027.

Patricia Rodríguez será la candidata en Ávila. Cristina Ayala lo será en Burgos. David Fernández en León. Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Palencia será Víctor Torres y a la de Salamanca repite Carlos García Carbayo, actual primer edil de la ciudad.

También repite como candidato a la Alcaldía del PP en Segovia, José Mazarías. José Manuel Hernando será el candidato en Soria mientras que, en Valladolid, Jesús Julio Carnero intentará convertirse, de nuevo, en alcalde de la ciudad del Pisuerga.

Por último, este viernes se anunciaba también que la candidata del PP a la Alcaldía de Zamora va a ser Elvira Velasco.

Tanto Cristina Ayala, como Carlos García Carbayo, al igual que José Mazarías y Jesús Julio Carnero son, actualmente, alcaldesa y alcaldes de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, respectivamente.

Los ‘populares’ buscarán conquistar las otras cinco capitales de provincia en esos comicios.

Intervenciones de los candidatos

La candidata a la Alcaldía de Ávila por el PP, Patricia Rodríguez, ha asegurado que la abulense es “una ciudad maravillosa y cuna de la transición”.

“Tenemos fama de ser recios, pero somos de fiar. Desde hace ocho años tenemos una ciudad paralizada por el populismo. Trabajaré duro para ser la nueva alcaldesa de Ávila y me sentaré contigo en el Palacio de La Moncloa porque eres el presidente que necesita España”, ha finalizado Rodríguez dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo.

La alcaldesa de Burgos y candidata del PP a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027, Cristina Ayala, ha afirmado que “representa a Burgos ante la familia popular”.

“Una ciudad que ha aprendido que todos los seres humanos evolucionamos y que a los sitios se llega haciendo camino. Desde las medianas ciudades como la nuestra se construye ese gran país. Desde la cercanía. Con talento y honestidad. A por ello”, ha finalizado Ayala.

David Fernández, candidato del PP a la Alcaldía de León, ha afirmado que de León “se pueden decir muchas cosas” entre ellas “la cuna del parlamentarismo”.

“Quiero ser alcalde de León porque León es mi ciudad querida. Que los leoneses se sientan orgullosos de su ciudad. Necesitamos ganar las elecciones y que tú, Alberto, seas el presidente del Gobierno. A ganar”, ha afirmado Fernández.

Víctor Torres, candidato a la Alcaldía de Palencia, ha afirmado que “da un paso al frente con la ilusión de quién ama a la ciudad”.

“Tenemos en Palencia una doble desgracia. El peor Gobierno de la historia de España y municipal y es socialista. Pero Palencia tiene futuro, talento y unas personas extraordinarias. Por eso me presento, para ser el alcalde de todos los palentinos, para recuperar la ambición, por los jóvenes y para colocar a Palencia donde merece”, ha finalizado.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca y candidato para 2027 por el PP, ha ensalzado el quinto centenario de la Escuela de Salamanca.

“Es una ciudad sana y llena de talento y oportunidades, gracias al apoyo de Alfonso Fernández Mañueco. Presidente, necesitamos mejores conexiones ferroviarias para crecer. Te necesitamos Alberto Núñez Feijóo”, ha afirmado.

Todo para finalizar que llevan 31 años de gobierno popular en Salamanca y que lucharán para mantener la Alcaldía de Salamanca.

José Mazarías, alcalde de Segovia y candidato por el PP a las elecciones municipales de 2027 ha asegurado que “el cambio se nota” y que con su gobierno “se abrieron ventanas y pusieron orden para recuperar un ayuntamiento que trabaja pensando en el futuro”.

“Queremos una ciudad dinámica y atractiva. 2027 va a ser el año de la consolidación del proyecto porque el futuro no se espera, sino que se construye”, ha finalizado.

José Manuel Hernando, el candidato del PP a la Alcaldía de Soria ha afirmado que “la mitad de la provincia de Soria vive en la capital” pero que “hay que garantizar la permanencia de una provincia olvidada por Pedro Sánchez”.

“Tenemos que gobernar para recuperar la mejor versión de Soria tras 20 años de gobierno socialista. En Soria y España cambiarán muchas cosas, gracias a ti, presidente”, ha finalizado Hernando.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y candidato del PP para las municipales de 2027 ha afirmado que “hace tres años iniciaron el camino del desalojo del sanchismo en el Ayuntamiento de Valladolid”.

“Gracias al PP, Valladolid mira al futuro con ambición. Tenemos carácter, historia y talento. A Valladolid llega más gente de la que se va. Creen en la ciudad. Vienen más visitantes para conocer esencias e iniciar proyectos”, ha afirmado Carnero.

Ha añadido que, por todo esto, en 2027 “seguiremos, si los ciudadanos nos dan la confianza, gobernando en la ciudad”.

“En Valladolid, mientras gobierne el PP nunca pondremos a Puigdemont una estatua”, ha finalizado.

Por último, Elvira Velasco, la candidata del PP a la Alcaldía de Zamora para las municipales de 2027 ha afirmado que “es el momento de cambio”.

“Me presento no para administrar la ciudad, sino para transformarla. Es extraordinaria y necesitamos construirla, con la ayuda de todos, con una idea clara de ciudad. Necesitamos una Zamora que se ilusione. La mejor historia para Zamora está por construirse”, ha finalizado.