La Junta movilizará 1.200 millones para el empleo y ampliará a dos años la cuota cero de los autónomos

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento en la XII legislatura. Miriam Chacón ICAL

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado en las Cortes de Castilla y León la hoja de ruta de su departamento para la XII Legislatura.

La Consejería movilizará cerca de 1.200 millones de euros a través del Ecyl.

El objetivo será mejorar la empleabilidad, atender las necesidades de las empresas y acercar los servicios públicos a quienes viven en el medio rural.

Suárez-Quiñones ha defendido que Castilla y León avanza en un contexto económico complejo.

El PIB autonómico ha crecido un 3,3 por ciento en 2025 y el paro registrado se ha situado en junio de 2026 en 94.260 personas, “el mejor dato de la serie histórica”.

Aun así, ha rechazado el conformismo. “Debemos convertir el crecimiento económico en más oportunidades para las personas”, ha señalado.

Dos años de cuota cero

Una de las principales novedades será la ampliación de 18 a 24 meses de las cuotas subvencionadas a los nuevos autónomos.

De este modo, la cuota cero llegará a los dos primeros años de actividad.

También se duplicará la ayuda mínima del programa Relevacyl.

Quienes asuman un negocio por jubilación o causas sobrevenidas de su anterior titular pasarán de recibir 10.000 a 20.000 euros.

La cuantía podrá alcanzar los 30.000 euros cuando la beneficiaria sea una mujer o la actividad esté situada en el medio rural.

Además, la Junta pondrá en marcha una plataforma para conectar a quienes quieran traspasar su negocio con nuevos emprendedores.

Castilla y León cuenta con 182.586 autónomos, que representan cerca del 18 por ciento de la afiliación a la Seguridad Social y alrededor del 58 por ciento de las empresas activas de la Comunidad.

“El autónomo también debe poderse permitir enfermar”

La Consejería creará el Bono Recupera-T para financiar las cotizaciones de los autónomos durante los periodos de incapacidad temporal.

Suárez-Quiñones ha defendido la medida con una frase directa: “El autónomo, generador de riqueza y empleo, también debe poderse permitir enfermar”.

Junto a esta iniciativa se implantará el Bono Autónomos, una ayuda directa de 300 euros destinada a aliviar parte del incremento de los costes que soporta el colectivo.

El Ecyl llegará a las cabeceras de comarca

El empleo seguirá siendo “la prioridad central” de la Consejería.

El Ecyl reforzará su papel como intermediario entre las empresas que necesitan trabajadores y quienes buscan una oportunidad laboral.

Para ello, se crearán puntos de atención en cabeceras de comarca.

La Junta quiere evitar desplazamientos innecesarios a los demandantes de empleo que residen lejos de las capitales.

Además, elaborará un mapa autonómico del empleo, modernizará sus oficinas y actualizará la Ley del Ecyl.

También potenciará sus ocho centros propios de formación, incluido el nuevo de Soria, vinculado a las energías renovables.

El programa Talento Empleo Castilla y León facilitará una primera experiencia profesional cualificada a los jóvenes y reforzará la conexión entre las universidades y las empresas.

“Queremos que nuestros jóvenes estudien y trabajen aquí”

La primera matrícula del primer curso de grado será gratuita desde 2026-2027 para los estudiantes empadronados en Castilla y León.

“Queremos que nuestros jóvenes estudien, trabajen y desarrollen aquí su proyecto de vida”, ha afirmado el consejero.

El próximo curso comenzarán los grados de Medicina en Burgos y León, Veterinaria en Salamanca y Farmacia en Valladolid.

La Junta respaldará estas titulaciones con un plan extraordinario de inversiones de 125 millones de euros hasta 2031.

También se impulsarán las microcredenciales, las titulaciones duales y los doctorados industriales para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral.

Un nuevo plan industrial

En materia industrial, la Junta elaborará el tercer Plan Director de Promoción Industrial para el periodo 2026-2030 y desarrollará 26 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial.

La Consejería seguirá respaldando proyectos vinculados a Renault, Nissan, Iveco, Horse, Tvitec, Freigel Food Solutions e Indra. Además, se encuentran en tramitación iniciativas de Galletas Gullón, Elyse Energy, Mars y Frías Nutrición.

Suárez-Quiñones ha reclamado al Gobierno de España inversiones urgentes en la red eléctrica.

Según ha advertido, sus actuales limitaciones condicionan proyectos industriales valorados en hasta 15.000 millones de euros.

Un estudio sobre el absentismo laboral

La Junta impulsará un estudio específico sobre el absentismo laboral en Castilla y León.

El consejero lo ha definido como “un problema delicado” ante el que se debe actuar “con sensatez y sensibilidad”.

Además, se mantendrán las ayudas para mejorar la prevención de riesgos laborales, dotadas con 7,5 millones de euros anuales.

Financiarán la renovación de equipos, la retirada de amianto y la mejora de los centros de trabajo.

Cheques para las tiendas de los pueblos

El comercio de proximidad será otro de los ejes de la legislatura. Castilla y León cuenta con más de 19.000 empresas minoristas y 25.000 establecimientos.

La Junta mantendrá el cheque permanencia, de hasta 2.000 euros, para comercios de municipios de menos de 200 habitantes.

También habrá ayudas de hasta 2.000 euros para reformas y de 5.000 euros para abrir un establecimiento o adquirir un vehículo destinado al comercio ambulante.

El objetivo final, según ha resumido Suárez-Quiñones, será lograr “más población, más oportunidades y más futuro para Castilla y León”.