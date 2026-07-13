Pino propone un grupo de trabajo para impulsar la recuperación sostenible de la pesca en Castilla y León

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, mantiene una reunión de trabajo con responsables del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, este lunes ICAL

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, planteó hoy la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico para impulsar la recuperación sostenible de la pesca en Castilla y León.

Así, indicó que además de analizar las necesidades del sector y proponer medidas orientadas a mejorar las condiciones de los ríos, el objetivo es la búsqueda de soluciones técnicas y desarrollar actuaciones de sensibilización, educación y recuperación ambiental.

Esta propuesta de Joaquín Antonio Pino fue realizada durante una reunión de trabajo con responsables del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Un encuentro con el objetivo de conocer de primera mano las demandas del sector, reforzar la colaboración institucional y avanzar en nuevas líneas de trabajo conjuntas en materia de pesca, caza, educación ambiental y simplificación administrativa.

Durante el encuentro, el consejero señaló que la flora y la fauna están estrechamente ligadas al espacio rural y trasladó la voluntad de la Junta de fortalecer esa relación con los profesionales forestales, contando con ellos como interlocutores cualificados.

Asimismo, el consejero expresó el interés de la Junta por que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales se convierta en un actor activo y altavoz de la realidad del medio rural.

Ello promoviendo la organización de sesiones formativas conjuntas dirigidas tanto a profesionales como a otros colectivos, una demanda que, según indicó, la Administración autonómica considera necesaria para favorecer la transferencia de conocimiento y la mejora continua de la gestión del territorio.

En materia cinegética, el consejero incidió en la necesidad de reforzar la sensibilización social sobre los beneficios que aporta una adecuada gestión de la actividad cinegética, la reducción de los accidentes de tráfico provocados por fauna silvestre y la prevención de los daños en los cultivos, facilitando las herramientas necesarias para el adecuado control de las poblaciones.

Otro de los ejes de la reunión fue el impulso al reconocimiento de los colegios profesionales como entidades colaboradoras de la administración.

El consejero explicó que esta iniciativa pretende reforzar su participación en la prestación de determinados servicios de interés público, aprovechando su capacidad técnica, su conocimiento especializado y su implantación territorial.

En este marco, planteó avanzar mediante la firma de convenios de colaboración que doten de contenido efectivo a este reconocimiento, permitiendo desarrollar actuaciones concretas que aporten soluciones a los distintos ámbitos de gestión.

Del mismo modo, defendió el impulso de figuras como la de agente colaborador y coto colaborador, con el objetivo de contribuir a la recuperación del sector y favorecer una mayor agilidad en la tramitación administrativa.

Durante el encuentro también se abordó el impulso de la educación ambiental como una de las prioridades de la Consejería.

Pino trasladó la voluntad de que el Colegio desempeñe un papel protagonista en el desarrollo de campañas conjuntas de divulgación sobre la gestión de la flora y la fauna en espacio natural, la gestión sostenible de los aprovechamientos forestales y cinegéticos, así como la conservación de los recursos naturales.

En este ámbito, el consejero defendió un modelo de gestión integral, activa y sostenible, que integre el monte, el agua, la flora, la fauna y la actividad cinegética como elementos complementarios para generar oportunidades en el medio rural, atraer población y contribuir a su fijación, uno de los pilares de la acción de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, Antonio Pino reiteró el compromiso de la Consejería con la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, favoreciendo procedimientos más ágiles y eficaces.

En este contexto, señaló que el uso de determinadas herramientas digitales impulsadas por la administración tendrá carácter voluntario, garantizando siempre la accesibilidad de los distintos colectivos a los servicios públicos para así reducir la brecha digital.