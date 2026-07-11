Nueva oportunidad para ser funcionario en Castilla y León: la Junta convocará 381 plazas fijas este julio

Imagen de un aula durante la realización de un examen de oposiciones. EP

La Junta de Castilla y León convocará antes de que finalice el mes de julio un total de 381 plazas de funcionarios de carrera para reforzar la prestación de los servicios públicos, aumentar la capacidad de la Administración autonómica y favorecer el rejuvenecimiento de sus plantillas.

Las plazas se cubrirán mediante el sistema de oposición en turno libre y corresponden a distintos cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad.

La medida forma parte de la estrategia de la Consejería de la Presidencia para impulsar un empleo público estable y fortalecer la estructura administrativa de la Comunidad.

Según ha informado la Junta, una parte de estas convocatorias ya ha sido publicada durante esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), mientras que el resto se aprobará de forma progresiva durante las próximas semanas hasta completar la totalidad de la oferta prevista antes de que concluya julio.

Entre las convocatorias más numerosas figuran las destinadas a la Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, con 99 plazas.

Estos profesionales desarrollan funciones vinculadas a la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el apoyo al sector ganadero, ámbitos considerados estratégicos para Castilla y León por el peso que tiene la actividad agroganadera en el territorio.

La oferta también contempla 86 plazas para el Cuerpo de Gestión y otras 81 para el Cuerpo Superior.

Ambas categorías están dirigidas a reforzar el funcionamiento ordinario de la Administración autonómica y a mejorar la capacidad de respuesta de los distintos servicios públicos que presta la Comunidad a los ciudadanos.

En el ámbito sanitario, la Junta convocará 50 plazas de la Escala de Farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario.

Estos profesionales desempeñan labores relacionadas con la salud pública y el control farmacéutico, funciones que forman parte de la actividad de vigilancia y supervisión desarrollada por la Administración autonómica.

La oferta incluye además 30 plazas para personal médico.

De ellas, 21 corresponden a la Escala Sanitaria de Médicos y nueve a la Escala Sanitaria de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa.

A estas se suman 18 plazas destinadas a ATS o Diplomados Universitarios en Enfermería.

Junto a los perfiles sanitarios, la convocatoria incorpora plazas para distintos cuerpos técnicos especializados.

Entre ellos se encuentran inspectores de Consumo, ingenieros técnicos de Obras Públicas, geólogos y químicos, perfiles vinculados a áreas de control, supervisión técnica y gestión de servicios públicos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que esta oferta de empleo público responde al compromiso de la Junta con unos servicios públicos "cada vez más eficaces" y con una Administración preparada para afrontar los desafíos actuales y futuros.

Asimismo, ha destacado la incorporación de nuevos profesionales cualificados y el impulso al relevo generacional dentro de las plantillas de la Administración autonómica.