Ávila y Salamanca inician la alerta por riesgo de incendios que este domingo se extiende a toda Castilla y León

Un bombero trabajando en las labores de extinción de un incendio forestal en la provincia de León, el pasado mes de abril Peio García ICAL

La Junta de Castilla y León declara desde este sábado la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en las provincias de Salamanca y Ávila y, entre mañana y el 8 de julio, en el conjunto de la Comunidad.

Ello ante la previsión de un episodio meteorológico adverso que incrementará el riesgo de inicio y propagación de incendios forestales.

Según las previsiones meteorológicas, el bloqueo anticiclónico situado sobre las Islas Británicas favorecerá la entrada de una masa de aire africano que provocará un notable ascenso de las temperaturas.

Para este sábado se esperan máximas de entre 36 y 39 grados en Salamanca y en el norte y sur de Ávila, con humedades relativas mínimas del diez al 15 por ciento y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en Salamanca.

Asimismo, entre el 5 y el 8 de julio estas condiciones se extenderán al conjunto de Castilla y León, con la previsión además de tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y aparato eléctrico.

Los índices de peligro de incendios forestales elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología y por el operativo Infocal coinciden en que este episodio supondrá un incremento significativo tanto de la probabilidad de ignición como de la capacidad de propagación del fuego, por lo que resulta necesario adoptar medidas preventivas extraordinarias.

La declaración de alerta se realiza conforme a lo previsto en el Plan Infocal, por lo que se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Estas medidas son de aplicación en los montes y en la franja de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección.

Según se recoge en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), durante estos días se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

Tampoco se podrán realizar barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas y se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.

Al mismo tiempo, se prohíbe también el uso de material pirotécnico y se suspenden las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.