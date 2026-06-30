La Junta anuncia mejoras para sus funcionarios: nueva carrera profesional, movilidad entre provincias y reclasificación

Reunión del consejero de Presidencia con los sindicatos

La Junta de Castilla y León ha abierto este martes la negociación de las principales reformas que marcarán la política de empleo público durante la legislatura.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, mantuvo una reunión con los representantes de CSIF, UGT, TISCYL y CCOO en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para presentar las líneas estratégicas que pretende desarrollar el Ejecutivo autonómico.

Entre los anuncios más destacados figura la culminación de la reclasificación profesional del personal laboral, la negociación de un nuevo convenio colectivo, la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad, la reforma de la Ley de Función Pública de Castilla y León y la implantación de nuevas medidas para favorecer la movilidad y la carrera profesional de los funcionarios.

El consejero defendió que mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos supone también mejorar la atención que reciben los ciudadanos. "Contar con un buen servicio público depende precisamente de que nuestros trabajadores, nuestros funcionarios y nuestro personal estatutario tengan unas condiciones laborales adecuadas y eso siempre redundará en un mejor servicio público", aseguró.

González Gago confirmó que una de las primeras actuaciones será completar la reclasificación profesional del personal laboral de la Junta, después del cambio ya realizado del grupo V al IV.

"Queda el resto de grupos y esa será una de las primeras actuaciones a acometer", explicó el consejero.

Otra de las prioridades será negociar un nuevo convenio colectivo para el personal laboral, ya que el actual expira este mismo año.

Paralelamente, la Consejería iniciará la tramitación de una nueva Ley de Función Pública que adapte la normativa autonómica a la legislación básica estatal.

El objetivo es que el proyecto pueda llegar a las Cortes de Castilla y León "como muy tarde hacia mitad del año que viene".

Más movilidad para los funcionarios

Una de las novedades avanzadas por González Gago afecta directamente a los funcionarios de la Administración General.

Actualmente el personal laboral dispone de un concurso abierto y permanente que permite solicitar traslados cada tres meses, una posibilidad que no existe para los funcionarios.

El consejero anunció que la Junta estudiará implantar un sistema similar.

"Creemos que es posible estudiar y avanzar para crear también ese concurso abierto y permanente que permita a cualquier funcionario dentro de la Junta de Castilla y León tener esa movilidad entre las plazas", afirmó.

Según recordó, se trata de "una reivindicación que llevan mucho tiempo realizando los sindicatos".

Nueva categoría en la carrera profesional

La Junta también pretende seguir desarrollando la carrera profesional implantada durante la pasada legislatura.

En este sentido, González Gago avanzó la creación de la denominada categoría profesional IV, todavía inexistente.

"Nos queda pendiente crear la categoría profesional IV y se podrá abordar", señaló.

Estrategia para los próximos quince años

Durante la reunión también se abordó la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para el empleo público una vez evaluado el anterior.

Además, la Junta quiere aprobar una estrategia de recursos humanos con horizonte de quince años que permita adaptar la Administración al envejecimiento de la población, la transformación digital y las futuras necesidades de los servicios públicos.

"Estamos hablando de una gran administración pública, casi 97.000 empleados públicos en total, y se requiere una planificación que guíe el empleo público durante los próximos años", indicó.

Una plantilla envejecida

El consejero reconoció que la Administración autonómica comparte con el resto de las administraciones españolas un importante problema de envejecimiento de la plantilla.

Según explicó, la edad media de los empleados públicos supera los 55 años, lo que obligará a impulsar medidas para atraer talento joven.

"Muchas veces no llegamos a cubrir el cien por cien de las plazas que sacamos porque se ha perdido un poco la tradición de preparar oposiciones", reconoció.

Por ello, la Junta estudiará fórmulas para acercar el empleo público a universidades y centros educativos con el objetivo de facilitar el relevo generacional de una plantilla que ronda los 97.000 trabajadores entre Sanidad, Educación y Administración General.