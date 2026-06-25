La Junta admite dos contratos con la empresa investigada en el caso del Ayuntamiento de Soria en concurrencia competitiva

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que la Administración autonómica suscribió dos contratos con Biosfera Soria SL, la empresa investigada en el marco de las diligencias judiciales abiertas por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria del PSOE.

Al mismo tiempo, reclamó al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, “máxima transparencia” y explicaciones sobre los hechos que investiga el juzgado soriano.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo precisó que ambos contratos fueron adjudicados por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León mediante procedimientos de concurrencia competitiva. Todo ello por un importe total de 126.178 en 2024 2025.

El portavoz autonómico defendió la legalidad de ambas adjudicaciones y explicó que, en uno de los procedimientos, la empresa fue la única licitadora presentada, mientras que en el otro obtuvo la máxima puntuación técnica y económica.

Las explicaciones de la Junta llegan después de que trascendiera que Biosfera Soria SL, empresa en la que la exconcejala de Turismo Yolanda Santos tuvo una participación del 33%, acumuló contratos municipales entre 2020 y la actualidad.

Santos figura entre las siete personas investigadas hasta el momento en una operación desarrollada por la Guardia Civil por orden judicial y que ha supuesto un terremoto en Soria.

Respecto a la investigación, Fernández Carriedo trasladó el “respeto” y la “confianza” del Ejecutivo autonómico en las actuaciones judiciales abiertas por un juzgado de Soria ante unos presuntos delitos que calificó de “muy graves”.

En este sentido, reclamó al actual líder de los socialistas de Castilla y León y exalcalde de Soria durante 19 años que aporte toda la información de la que disponga sobre los hechos investigados.

El consejero consideró que a los ciudadanos no les preocupa el “estado de ánimo” de Carlos Martínez, quien aseguró en un comunicado sentirse “tranquilo” tras conocerse las primeras detenciones.

Por el contrario, sostuvo que lo que aportaría “mucha más tranquilidad” sería ofrecer “la máxima información” sobre un caso en el que los agentes de la Guardia Civil recabaron documentación y expedientes en el despacho de Alcaldía.

Asimismo, pidió aclarar si el dirigente socialista tenía conocimiento previo de la entrada y registro practicada durante once horas en el Ayuntamiento de Soria el pasado martes. Fernández Carriedo aludió a una primera información publicada por El País que recogía declaraciones de Martínez sobre este asunto y que posteriormente fue rectificada para precisar que tuvo conocimiento de la operación la misma mañana del registro.

Pese a sus críticas, el portavoz de la Junta evitó reclamar responsabilidades políticas directas al secretario general del PSCyL y señaló que corresponde al PSOE adoptar las decisiones que considere oportunas.

No obstante, recordó que durante la pasada legislatura se produjeron “varios cambios” en las filas socialistas vinculados a procedimientos judiciales.

La Guardia Civil investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Todos ellos están previstos y penados en el Código Penal español, según la ampliación de información remitida por la Benemérita.

Las diligencias permanecen declaradas secretas, por lo que no se ha facilitado información sobre el contenido concreto de las actuaciones ni sobre la identidad de las personas investigadas.

Biosfera Soria S.L. es ahora mismo una de las claves de la investigación judicial que ha sacudido el Ayuntamiento de Soria.

Se trata de una empresa dedicada a la consultoría y la educación ambiental y el turismo activo de la que participó en el pasado la concejala detenida, Yolanda Santos, quien poseía un 33% de las participaciones sociales. Un porcentaje al que renunció cuando tomó posesión de su acta como edil.

Según distintas fuentes, una parte relevante de la investigación gira en torno a la adjudicación de contratos públicos a esta mercantil desde el Ayuntamiento soriano.

Los agentes habrían requerido en las dependencias municipales documentación específica relacionada con la empresa, que en los últimos años acumuló varios expedientes de contratación pública adjudicados por la Junta de Gobierno Local.

El rastro conduce a servicios vinculados con la educación ambiental, la movilidad sostenible, las actividades medioambientales y distintas propuestas conectadas con el entorno natural de Soria.

Entre los expedientes señalados figuran contratos para la realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible, así como iniciativas como Arqueopeques y Valonsadero Aventura.

En conjunto, en más de cinco años, con Carlos Martínez todavía como alcalde, Biosfera Soria habría recibido contratos por una cantidad superior a los 200.000 euros.

La cuestión que ahora deberá aclarar la autoridad judicial es si en esas adjudicaciones pudo existir algún tipo de irregularidad o conflicto de intereses.