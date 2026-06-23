El PSOE elige a nueve hombres y cinco mujeres como portavoces de las comisiones de las Cortes: sus nombres

El Grupo Socialista ha dado a conocer, en la mañana de este martes 23 de junio, la elección de los nueve hombres y cinco mujeres que serán los portavoces en las 14 comisiones permanentes de las Cortes que se van a constituir este viernes, 26 de junio.

Han anunciado que la dirección, formada por el portavoz Carlos Martínez, junto a Nuria Rubio, Daniel de la Rosa, Patricia Gómez, Fran Díaz y Pedro González, formará parte de la Diputación Permanente de esta XII Legislatura.

Ha sido este martes cuando los socialistas han registrado los nombres de los procuradores que van a ocupar esas distintas portavocías en las comisiones de las Cortes.

De esta forma, el portavoz socialista, Carlos Martínez, también lo va a ser en las comisiones de Estatuto y Reglamento, siguiendo el modelo aplicado en otras legislaturas.

Respecto a las comisiones legislativas, la soriana Esther Pérez será la portavoz de la Comisión de la Presidencia, mientras que la berciana María Isabel Fernández, será la voz del PSOE en la de Economía y Hacienda, donde se tramitan, entre otros, los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y de Medidas, que los acompañan.

Asimismo, el portavoz de Industria, Universidades, Comercio y Empleo será el abulense Iván Zazo; el de Medio Ambiente y Energía, el salmantino Miguel Ángel Luengo; y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la vallisoletana Laura Pelegrina, que repite en el área de la pasada legislatura.

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental será el leonés Mario Rivas, alcalde de Villablino; y la de Sanidad y Bienestar Social, la burgalesa Virginia Jiménez. Además, en Educación el elegido es el zamorano Javier García, y en Cultura, Turismo y Deporte, el segoviano Sergio Iglesias. Del mismo modo, en la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la portavoz será la abulense María del Carmen Iglesias.

Por otra parte, en las comisiones no legislativas, además de Carlos Martínez en la de Estatuto, los portavoces socialistas serán en la de Procuradores, el palentino Miguel Ángel Blanco, y finalmente, en la de Relaciones con el Procurador del Común, el zamorano Iñaki Gómez.

Finalmente, los miembros del Grupo Parlamentario Socialista en la Diputación Permanente serán Carlos Martínez, la leonesa Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, y el burgalés Daniel de la Rosa, secretario autonómico de Organización.

Se unen la viceportavoz Patricia Gómez; el salmantino Fran Díaz y el vallisoletano Pedro González, secretario del Grupo Socialista.