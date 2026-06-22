De Margarida renueva su liderazgo en el Colegio de Economistas con la IA y el desarrollo como ejes

Juan Carlos de Margarida ha sido reelegido decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, iniciando una nueva legislatura al frente de la institución.

La reelección, tras el reciente proceso electoral, supone un respaldo a la gestión desarrollada durante los últimos años y al trabajo realizado por la Junta de Gobierno, los colegiados y todas las personas que colaboran con la entidad.

De Margarida agradeció la confianza depositada por los profesionales de la economía y aseguró que esta nueva etapa estará marcada por el compromiso, la cercanía y la adaptación a los desafíos que afrontan las empresas, las administraciones públicas y la sociedad.

El decano-presidente destacó que la economía se encuentra en un momento de profundos cambios. Entre los principales retos señaló la inteligencia artificial, la transformación digital, la sostenibilidad, el reto demográfico, la competitividad empresarial y la incertidumbre internacional.

“Los economistas tenemos la responsabilidad de aportar rigor, soluciones y visión de futuro”, afirmó.

Durante este mandato, el Colegio continuará impulsando la formación continua de los profesionales, la divulgación económica dirigida a la ciudadanía y el fortalecimiento de los servicios prestados a los colegiados. También mantendrá la colaboración con empresas, universidades, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales.

Además, se reforzará el papel de ECOVAEstudios como referente en el análisis económico de Castilla y León. La entidad promoverá estudios, observatorios e informes para contribuir a una mejor toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado.

Entre las novedades de esta legislatura destaca la creación de ECOVAForum, un foro permanente de diálogo y deliberación que reunirá a representantes empresariales, sindicales, administraciones públicas y expertos del ámbito socioeconómico.

El objetivo de esta iniciativa será analizar y promover el desarrollo socioeconómico de Castilla y León desde la sociedad civil, generando propuestas y soluciones consensuadas que puedan trasladarse a los distintos ámbitos de decisión en beneficio de los ciudadanos.

De Margarida subrayó que el Colegio debe seguir siendo una “institución útil para la sociedad”. En este sentido, defendió que la entidad continúe actuando como una voz independiente y rigurosa en asuntos relacionados con el desarrollo económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos.

La nueva Junta de Gobierno afronta esta etapa con ilusión, responsabilidad y vocación de servicio, reafirmando su compromiso con la defensa de la profesión económica y la generación de valor para la sociedad.