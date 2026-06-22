El informe que abre la puerta a que Castilla y León vuelva a cazar lobos: “Su conservación es favorable”

Un lobo ibérico del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra Europa Press

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó este lunes el informe sexenal sobre el lobo ibérico correspondiente al periodo 2019-2024.

El documento concluye que la especie mantiene un estado de conservación favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea de España y será remitido ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la Comisión Europea para su publicación.

La aprobación del informe permite cumplir con las obligaciones establecidas por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y por la legislación española. Sin embargo, el documento llega con cerca de un año de retraso respecto al plazo previsto para su envío a Bruselas, fijado para el 31 de julio de 2025.

Es decir, que la Junta de Castilla y León ve cerca la posibilidad de recuperar el margen que tenía en la gestión del lobo y la posibilidad de realizar controles poblacionales o, incluso, a su incorporación como especie cinegética para que pueda ser cazado

Durante la reunión, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, criticó la demora en la tramitación del informe.

Según señaló, no existe justificación para que un documento elaborado con datos técnicos de las comunidades autónomas y aprobado hace un año haya permanecido bloqueado durante todo este tiempo.

Pino reclamó además al Ministerio que remita de forma inmediata el informe a la Comisión Europea y que se tengan en cuenta los resultados obtenidos durante el sexenio 2019-2024.

También mostró su apoyo a los ganaderos afectados por los ataques del lobo y defendió una gestión de la especie basada en los datos oficiales para garantizar tanto su conservación como la protección de la ganadería extensiva y del medio rural.

Respaldado por las autonomías

El informe ya había recibido el respaldo de una amplia mayoría de comunidades autónomas el 16 de julio de 2025 en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El documento se basa en la información recogida durante el censo nacional del lobo realizado entre 2021 y 2024 y confirma la evolución favorable de las poblaciones de la especie.

Una vez aprobado definitivamente, corresponde ahora al Ministerio trasladar el informe a la Comisión Europea.

Según la Consejería, España era hasta la fecha el único país de la Unión Europea que no había remitido estos informes sexenales, situación que ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador por parte de las instituciones comunitarias.

Mientras tanto, los daños causados por el lobo a la ganadería extensiva continúan creciendo en varias comunidades autónomas. Los ataques aumentan por encima del 10 por ciento anual, lo que pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones ganaderas.

En Castilla y León, durante 2025 se contabilizaron 4.474 ataques de lobo a explotaciones ganaderas. Como consecuencia, murieron 6.294 cabezas de ganado y otras 585 resultaron heridas. Las indemnizaciones abonadas por estos daños superaron los cuatro millones de euros.