Mañueco confirma la matrícula gratuita a los nuevos estudiantes de grado para el próximo curso: “Es un gran hito”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado, en la mañana de este viernes, 19 de junio, en la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, que se ha celebrado en el Paraninfo de la institución académica.

“Es un honor participar en la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Valladolid y quiero agradecer la colaboración de Antonio Largo, el rector saliente. Estoy seguro de que vas a tener el mejor de los éxitos, Pilar”, ha afirmado Mañueco.

El presidente de la Junta ha añadido que la nueva rectora “reúne la excelencia académica, el conocimiento institucional y la proyección internacional” además de la “vocación de servicio” para liderar la institución.

La gratuidad de la matrícula

“El curso que viene comenzaremos con la gratuidad de la primera matrícula, para estudiantes de primer curso de grado empadronados en Castilla y León en nuestras universidades públicas. Es un gran hito”, ha explicado Mañueco.

La nueva etapa de Pilar Garcés al frente de la Universidad de Valladolid coincide también, prácticamente, con el arranque de la nueva legislatura liderada por Alfonso Fernández Mañueco.

También ha querido hacer mención del nuevo grado de Farmacia para Valladolid o al de Biotecnología en Palencia y ha apostado por “las inversiones en el plan extraordinario para crear infraestructuras y renovar las existentes”.

“El mejor sistema educativo de España”

“Nuestra Comunidad está orgullosa de contar con el mejor sistema educativo de España y del mundo. La Universidad de Valladolid cuenta con más de 23.000 matriculados. Desde 2019 hasta 2025 se ha aumentado en un 30% la financiación para la institución”, ha añadido el presidente.

No ha dudado en asegurar que las universidades públicas de Castilla y León son “cada vez más atractivas” y ha afirmado que es la segunda región “con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado”.

“En esta nueva legislatura vamos a apostar por el talento y el conocimiento para generar empleo y oportunidades para Valladolid y Castilla y León”, ha ratificado Mañueco.

Primera mujer rectora de la UVa

Mañueco ha acabado su discurso asegurando que hoy es “un día muy importante para la Universidad de Valladolid” porque “toma posesión la primera mujer rectora en la UVa”.

“Que esto no sea noticiable. Te deseo todo el acierto del mundo al frente de la institución que cumplirá un total de ocho siglos de historia en breve. Será un apasionante camino que haremos de forma conjunta”, ha finalizado el presidente de la Junta de Castilla y León.