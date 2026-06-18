Un pueblo de Burgos se convierte en el horno de Castilla y León con una temperatura máxima de 38,7 grados

El municipio burgalés de Miranda de Ebro se ha convertido, este miércoles 17 de junio, en el horno de Castilla y León registrando la temperatura más alta de la Comunidad con 38,7 grados de máxima, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

Temperatura, la de la localidad burgalesa, que se registró a las 18:20 horas de la tarde de ayer. A las 16:10, Candeleda (Ávila) marcó la segunda más alta llegando a los 37,7 grados.

La tercera temperatura más alta de Castilla y León este jueves se registró en Sardón de Duero (Valladolid) a las 16:40 horas, donde se llegó a los 35,7 grados.

El ránking de temperaturas máximas en nuestra región lo completaron Saelices El Chico (Salamanca) donde se alcanzaron los 35,3 grados a las 18:00 horas y Morales del Toro en Zamora donde, a las 14:40 horas, se llegaron hasta los 35,1 grados.

El valor más alto del país en la jornada del miércoles tuvo lugar en el dispositivo colocado en el aeropuerto de Sevilla, donde el termómetro llegó a los 40 grados, seguido de El Granado (Huelva), con 39,9; Sevilla-Tablada, 39,5, y Badajoz, 39,5.

Previsión para este jueves

En cuanto a la previsión para hoy en la Comunidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla temperaturas con pocos cambios, menos las máximas que descenderán en el tercio oriental.

Además, podrá haber chubascos y tormentas por la tarde que podrán ser localmente fuertes en el tercio occidental.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincias oscilarán entre los 36 grados de Valladolid, los 35 de Palencia y los 29 de León. Entre medias, estarán los 34 grados que se alcanzarán en Burgos y Zamora, los 33 en Salamanca, Segovia y Soria y los 31 grados en la ciudad de Ávila.