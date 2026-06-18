CSIF exige firmeza a la nueva consejera de educación para que el curso 2026-2027 arranque con "avances reales"

La consejera de Educación, María Pardo; el presidente nacional del sector Educación de Csif, Mario Gutiérrez, y la presidenta autonómica del sector Educación en Castilla y León, Isabel Madruga. Comunicación JCyL.

El sindicato CSIF, la fuerza mayoritaria en las aulas de la comunidad, ha mantenido este mediodía una reunión con la nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo.

Al encuentro han asistido el presidente nacional del sector, Mario Gutiérrez, y la presidenta autonómica, Isabel Madruga Bajo, quienes han entregado a la titular del área un dossier institucional con las reclamaciones más urgentes del profesorado de la enseñanza pública no universitaria.

La prioridad del sindicato es clara: que las medidas clave queden negociadas, firmadas y listas por escrito antes de que arranque el curso 2026-2027.

Para el sindicato, esta nueva etapa política debe abrirse con respuestas inmediatas a los problemas que se viven en el día a día de las aulas.

Entre las peticiones más destacadas, han reclamado a la consejera la puesta en marcha de un plan autonómico de confort térmico para controlar los efectos de las olas de calor en los colegios e institutos.

CSIF exige un diagnóstico provincia por provincia y actuaciones de urgencia en las infraestructuras, además de instrucciones claras y un compromiso presupuestario real para proteger tanto a los alumnos como al profesorado.

El encuentro se ha desarrollado bajo un clima de lealtad institucional y voluntad de diálogo, pero con una firme exigencia reivindicativa.

En este sentido, los representantes sindicales han pedido acelerar el desarrollo del Acuerdo del 22 de septiembre de 2025 en aquellos puntos que todavía quedan por concretar, como el reconocimiento económico de las tutorías, la reducción del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años y el refuerzo de la autoridad del profesor.

Asimismo, se han puesto sobre la mesa cuestiones crónicas como la revisión a la baja de las ratios de alumnos por aula, la reducción de la asfixiante burocracia, la atención a la diversidad y una mayor estabilidad para reducir la tasa de interinidad.

Por su parte, la Consejería de Educación ha enmarcado esta cita dentro de la ronda de contactos oficiales que María Pardo ha iniciado hoy mismo con las distintas organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación.

Desde la Junta han señalado que el objetivo de estos encuentros es abordar la mejora de las condiciones del profesorado, al que consideran un colectivo fundamental para consolidar el éxito educativo en Castilla y León.

Tras abrir la agenda con CSIF por ser el sindicato más representativo, la consejera tiene previsto reunirse en los próximos días con el resto de las fuerzas con representación en las aulas de la región: ANPE, STECYL-i, UGT-SP y CCOO.