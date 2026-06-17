Tiempo para la esperanza en Castilla y León: baja la mortalidad y crecen los nacimientos

Una trabajadora de Educación Infantil, jugando con un bebé. EFE

Castilla y León encuentra motivos para la esperanza: baja la mortalidad y crecen los nacimientos

En una comunidad donde la despoblación y el envejecimiento de la población constituyen desde hace años uno de los principales desafíos, los últimos datos demográficos ofrecen una noticia especialmente positiva.

Castilla y León ha logrado reducir la mortalidad en abril mientras incrementa el número de nacimientos, un comportamiento que mejora incluso las cifras nacionales y que invita al optimismo sobre la evolución demográfica de la Comunidad.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mortalidad en Castilla y León descendió un 2,86% hasta la semana 22 de 2026, con un acumulado de 12.420 defunciones, frente a las 12.877 registradas en el mismo periodo del año anterior.

La caída es significativamente superior a la experimentada en el conjunto de España, donde las defunciones apenas se redujeron un 0,33%

Solo en la última semana analizada, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 y el 31 de mayo, se contabilizaron 544 fallecimientos en la Comunidad, frente a los 576 del mismo periodo de 2025.

La evolución resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el pasado año la mortalidad acumulada había aumentado ligeramente en Castilla y León.

El cambio de tendencia registrado en 2026 supone, por tanto, una noticia alentadora para una de las regiones más afectadas por el envejecimiento poblacional.

A esta mejora se suma además el comportamiento de la natalidad. Castilla y León registró hasta abril un total de 4.089 nacimientos, 29 más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 0,71%.

El crecimiento se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, que alcanzó el 0,68%.

Durante el mes de abril se contabilizaron 1.011 nacimientos en la Comunidad, consolidando una evolución positiva que contrasta con la registrada un año antes, cuando la estimación de nacimientos había descendido un 0,83%.

Menos defunciones y más nacimientos dibujan un escenario optimista, pero todavía muy lejano.