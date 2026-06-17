Entran en vigor: ayudas de hasta 4.000 euros por contratos de formación y de 1.000 para favorecer la conciliación

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) ha convocado una nueva línea de subvenciones para fomentar los contratos de formación en alternancia en la Comunidad durante 2026.

La medida contempla ayudas de 4.000 euros por cada contrato a jornada completa formalizado por empresas y entidades privadas, según recoge el extracto de una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Estas subvenciones están dirigidas a personas físicas o jurídicas, así como a entidades sin personalidad jurídica que no pertenezcan al sector público y que formalicen contratos de formación en alternancia en centros de trabajo ubicados en Castilla y León.

Los trabajadores contratados deberán cumplir los requisitos establecidos para ser destinatarios de esta modalidad contractual.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará mañana jueves y permanecerá abierto hasta el próximo 14 de agosto, ambos incluidos.

Ayudas de 1.000 euros para favorecer la conciliación

De forma paralela, el Ecyl ha puesto en marcha otra convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la contratación temporal para la sustitución de trabajadores, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en Castilla y León durante 2026.

En este caso, podrán beneficiarse igualmente personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica ajenas al sector público que formalicen contratos de duración determinada para sustituir a trabajadores en centros de trabajo de la Comunidad.

La cuantía inicial de la ayuda será de 1.000 euros por contrato, aunque la convocatoria contempla la posibilidad de incrementar esta cantidad en determinados supuestos.

Al igual que ocurre con las ayudas para contratos de formación en alternancia, el plazo de presentación de solicitudes arrancará mañana y finalizará el 14 de agosto.

Con estas dos líneas de ayudas, la Junta de Castilla y León, a través del Ecyl, busca reforzar las oportunidades de inserción laboral mediante la formación práctica en las empresas y, al mismo tiempo, facilitar medidas que permitan compatibilizar la actividad profesional con las responsabilidades familiares.