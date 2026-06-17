Confirmado: avisos por lluvias y tormentas en cuatro provincias de CyL y por altas temperaturas en el Condado de Treviño

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos, para este miércoles 17 de junio, por tormentas en Palencia y por fuertes lluvias y, también por tormentas, en León, Palencia y Zamora hasta las 23:59 horas.

Para este jueves, tal y como han informado desde la Aemet, hay activos avisos amarillos por lluvias y tormentas en León y Palencia y por tormentas en las provincias de Salamanca y Zamora entre las 13:00 y las 21:59 horas.

La Aemet también ha informado de que activará el aviso amarillo por altas temperaturas, de hasta 36 grados en el Condado de Treviño entre las 13:00 y las 20:59 horas.