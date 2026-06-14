Las cinco caras nuevas del Gobierno de Mañueco en CyL: tres hombres y dos mujeres, de arquitectas a agricultores

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba este sábado, 13 de junio, la composición del nuevo Gobierno autonómico para la XII legislatura tras su investidura y después del acuerdo entre PP y Vox derivado de las elecciones del 15 de marzo.

Los consejeros tomarán posesión de su cargo en un acto que se va a celebrar este lunes, 15 de junio, en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y, ese mismo día tendrá lugar la primera reunión del Consejo de Gobierno de la nueva legislatura.

En lo que a la composición del nuevo Gobierno se refiere hay caras conocidas como la de Isabel Blanco Llamas, que se hará cargo de la Vicepresidencia Segunda con competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

También la de Luis Miguel González Gago, que seguirá al frente de la Consejería de Presidencia, o la de Carlos Fernández Carriedo, que continuará también al frente de la Consejería de Economía y Hacienda y seguirá siendo el portavoz de la Junta.

O Juan Carlos Suárez-Quiñones que asume la responsabilidad de liderar la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y María González Corral, que será la titular de Medio Ambiente y Energía. Sumando a la de Alejandro Vázquez que continuará al frente de Sanidad y Bienestar Social.

Sin embargo, hay un total de cinco caras nuevas. Carlos Pollán ocupará la Vicepresidencia Primera con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Cristina Sanchidrián será la nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial y María Pardo la de Educación. Además de los dos consejeros de Vox, Joaquín Antonio Pino, que ocupará la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y José Alberto Díaz Pico que toma la de Cultura, Turismo y Deporte.

Conocemos más al detalle los perfiles de estos cinco.

Carlos Pollán

Leonés, nacido en 1967, fue presidente de las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura y candidato de Vox durante las últimas elecciones autonómicas. Ahora toma la Vicepresidencia Primera del Gobierno de Mañueco y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Es graduado social colegiado por la Universidad de León y tiene un Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Fue jugador del Club Balonmano Ademar de León entre 1986 y 1995 y entrenador del equipo entre 1995 y 2007, además de presidente desde 2009 y hasta 2013.

Carlos Pollán. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

Cristina Sanchidrián

Ella es la nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Nacida en Ávila hace 50 años.

Es licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación.

Ha ejercido profesionalmente en el ámbito privado de la arquitectura y el urbanismo antes de incorporarse a la administración local.

En 2006 arrancó su trabajo como arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila. Además, desde el año 2010 es miembro de la ponencia técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila.

Fue designada jefa de Servicio de Movilidad y Transformación Digital de la Junta en Ávila.

Cristina Sanchidrián. Fotografía: PP de Ávila.

Joaquín Antonio Pino

Nacido en Ávila, en 1981, Joaquín Antonio Pino es el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para la nueva legislatura.

Es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Santa Teresa de Jesús de Ávila. También Máster Universitario en Alta Dirección Pública por la Menéndez Pelayo.

Cuenta con otro Máster Universitario en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial por la Universidad de Córdoba y otro en Biotecnología por la Universidad de Santa Teresa de Jesús de Ávila y es diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Es agricultor desde 1999 y también presidente de Asaja Ávila desde el año 2008. Funcionario de carrera del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos desde el 2023.

Además, ha sido desde el 2008 vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Moraña (ADRIMO), programa LEADER (2015-2026) y vicepresidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Patata (OIPACYL) desde el año 2016 al 2023.

Por último, cabe destacar su labor como veterinario colaborador de la Junta de Castilla y León en diversas campañas de identificación electrónica, vacunación y lucha antirrábica canina.

Joaquín Antonio Pino. Fotografía: ICAL.

María Pardo

La nueva consejera de Educación nació en Simancas (Valladolid) en el año 1971 y es licenciada por la Universidad de Valladolid (1994) y cursó estudios de doctorado en Derecho y Economía Públicos (1994-1996).

Ha sido asesora del secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (2016) y profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Valladolid.

Fue directora General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid (2017-2019), desempeñando también el cargo de consejera delegada de la empresa pública de Madrid Cultura y Turismo SAU.

Secretaria del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, S.A.U. y patrona de diversas instituciones culturales. Pardo ha ostentado la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta (2019-2022) y, hasta 2026, la de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

María Pardo. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

José Alberto Díaz Pico

José Alberto Díaz Pico nació en Valladolid en 1968. Es el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y oficial del Cuerpo Jurídico Militar desde 1996, con una amplia trayectoria profesional vinculada al servicio público en las instituciones.

Díaz Pico encabezó la candidatura por Valladolid en las últimas elecciones, momento en el que era técnico de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, en donde se incorporó tras su experiencia como secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el anterior gobierno de coalición entre PP y Vox.

Desde el año 2013 al 2022, Díaz Pico fue el coordinador de Servicios en la Dirección General de Políticas Culturales en la Junta de Castilla y León. Además, ha sido asesor jurídico de la Guardia Civil en Castilla y León, asesor del contingente militar español en Afganistán y oficial auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defensa desde 1996, donde se encuentra en excedencia como Capitán Auditor.