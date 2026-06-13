Mañueco amplía a 25 la nómina de consejeros y vicepresidentes en 7 años con tres fijos: Blanco, Carriedo y Quiñones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, amplía a 25 personas la nómina de dirigentes con los que ha contado en alguno de sus gobiernos para ocupar las diferentes consejerías y vicepresidencias.

Tras tres ejecutivos en coalición con Vox y Ciudadanos y otros dos en solitario, siempre ha recurrido a tres fieles, que también se mantienen en el nuevo ejecutivo: Isabel Blanco, Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ambos, Suárez-Quiñones y Fernández Carriedo, son los que tienen más años de experiencia como consejeros y los únicos que Mañueco ha heredado del expresidente Juan Vicente Herrera. El primero formó parte del Ejecutivo autonómico entre 2015 y 2019 al frente de Fomento y Medio Ambiente, y el segundo entre 1999 y 2003 en Sanidad y Bienestar Social; entre 2004 y 2007, en Medio Ambiente, y entre 2016 y 2019, en Empleo.

Los equipos de Fernández Mañueco, que accedió en julio de 2019 a la Presidencia de la Junta, han tenido rostro de hombre de forma mayoritaria, pues de las 25 personas con las que ha contado desde entonces, un 68 por ciento, es decir 17, han sido varones, frente a ocho mujeres, que representan un 32 por ciento.

Los vicepresidentes de Mañueco han sido cuatro: Francisco Igea, ex de Cs que fue, además, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; Juan García-Gallardo, nombrado por VOX (2022-2024), Isabel Blanco, la única con carné del Partido Popular (2024-2026), y ahora Carlos Pollán, expresidente de las Cortes y portavoz de VOX.

Del primer gabinete del presidente, formado en 2019, sólo sobrevive Fernández Carriedo al frente de Economía y Hacienda desde hace siete años, pues Isabel Blanco, deja Familia e Igualdad de Oportunidades, para ser vicepresidenta segunda, y Suárez-Quiñones, que asume Industria, Universidades, Empleo y Comercio, abandona Medio Ambiente que ha tenido bajo su mando, ya sea con Fomento o con Vivienda y Ordenación del Territorio.

Carteras al mando del PP

En las áreas que han correspondido al PP, Mañueco ha contado en la Consejería de la Presidencia, una de las más próximas al jefe del Ejecutivo, con el burgalés Ángel Ibáñez (2019-2022), ahora diputado, así como con los vallisoletanos Jesús Julio Carnero (2022-2023), alcalde de la capital del Pisuerga, y Luis Miguel González Gago (2023-2026), que repite en el cargo.

En Movilidad y Transformación Digital, de nueva creación en la pasada legislatura, sus titulares han sido tres dirigentes del PP: María González Corral (2022-2024) y José Luis Sanz Merino (2024-2026), pues ahora se incorpora Cristina Sanchidrián, técnico del Ayuntamiento de Ávila, que se estrena en el organigrama de la Junta en un departamento que suma el área de Inteligencia Artificial.

A ellos se une Fernández Carriedo en Economía y Hacienda desde 2019, Suárez-Quiñones, Blanco y la soriana Rocío Lucas, que cesó en abril como consejera de Educación. En este tercer mandato de Fernández Mañueco será sustituida por la procuradora por Valladolid María Pardo, que fue directora general de Vivienda.

Departamentos compartidos

En los departamentos que ha compartido con sus socios, los elegidos para llevar el área de Sanidad han sido Verónica Casado, designada por Cs y que se mantuvo en esta cartera entre 2019 y 2021 y Alejandro Vázquez (2021-2026), y en Agricultura y Ganadería, el ‘popular’ Jesús Julio Carnero (2019-2022) y Gerardo Dueñas, de Vox, que fue su responsable entre 2022 y 2024. El relevo lo tomará Joaquín Antonio Pino, un histórico de sindicalismo agrario que ha estado 18 años al frente de Asaja en Ávila.

En Empleo e Industria, sus consejeros han sido dos en la etapa de Cs, primero Germán Barrios hasta 2020 y después Carlota Amigo, mientras en el periodo de Vox, cuando se denominó Industria, Comercio y Empleo, su titular fue Mariano Veganzones. No fue hasta 2024 cuando la ‘popular’ Leticia García tomó las riendas, si bien lo abandonó el pasado mes de abril para ser portavoz del PP en las Cortes.

Finalmente, en Cultura y Turismo, los responsables han sido Javier Ortega (2019-2021) a propuesta de Cs y Gonzalo Santonja (2022-2026), nombrado por Vox, pero que se mantuvo en la Junta pese a la ruptura del pacto de gobierno en 2024. De nuevo, los de Abascal gestionarán esta cartera con el procurador vallisoletano Alberto Díaz Pico.