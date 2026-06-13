Estos son los consejeros de la Junta de Castilla y León: Pollán y Blanco vicepresidentes y cinco caras nuevas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer en la mañana de este sábado, 13 de junio, la composición de su nuevo gobierno para la legislatura que arranca, tercera suya al frente de la Junta y segunda en coalición con Vox.

La Vicepresidencia Primera y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales será para Carlos Pollán (Vox), como se preveía.

Mientras que la Vicepresidencia Segunda, con competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil la asume Isabel Blanco (PP).

En la Consejería de la Presidencia repite Luis Miguel González Gago (PP), mientras que también repite al frente de la Consejería de Economía y Hacienda y como portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP), que también repite en el puesto.

Al frente de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio estará Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), que cambia y estrena cartera mientras que María González Corral (PP) ocupará la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Al frente de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial va a estar una cara nueva, Cristina Sanchidrián (PP) y de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP). María Pardo (PP), otra cara nueva, asume la Consejería de Educación.

Vox ocupará la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, al frente de la cual estará Joaquín Antonio Pino y la de Cultura, Turismo y Deporte, con Alberto Díaz Pico al frente.

Vicepresidencia Primera y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Carlos Pollán

Leonés, nacido en 1967, fue presidente de las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura y candidato de Vox durante las últimas elecciones autonómicas. Desde abril era el portavoz del Grupo Parlamentario.

Es Graduado Social Colegiado por la Universidad de León y Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela.

Pollán ha sido responsable del área laboral y de seguridad social en con despacho propio desde 1994 hasta el 2022 y gerente y administrador desde 2015 hasta 2020 de otra empresa en el sector de la electrónica.

Carlos Pollán contempla en su trayectoria profesional con una vinculación de más de 25 años con el Club Balonmano Ademar León, primero como jugador y después ya como entrenador en distintas categorías y presidente.

Vicepresidencia segunda, con competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil: Isabel Blanco

Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Ha trabajado desempeñando estas funciones en la empresa Fulcrum y en la Diputación Provincial de Zamora.

Además, ha sido diputada en el Congreso de los Diputados en la XIII Legislatura y vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León entre enero de 2012 y febrero de 2015, en representación del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León.

Blanco ha sido consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades entre 2019 y 2026 y vicepresidenta de la Junta a partir de 2024.

Consejería de la Presidencia: Luis Miguel González Gago

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica por la Universidad de Valladolid.

Pertenece por oposición al Cuerpo de Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León desde 1990.

Ha desarrollado su labor profesional ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos y ante los Juzgados y Tribunales de dicha provincia, pasando posteriormente a ocupar el puesto de Letrado-Jefe de la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

En el plano institucional, en la legislatura 1999-2003 ocupó el cargo de director General de Calidad de los Servicios, para desempeñar en la legislatura 2003-2007 el puesto de director General de Administración Territorial.

En la legislatura 2007-2011 el cargo de secretario general de la entonces Consejería de Interior y Justicia de la Junta, todo ello con el entonces consejero Alfonso Fernández Mañueco. Además, sido consejero de Presidencia en la última legislatura, de 2023 a 2026.

Consejería de Economía y Hacienda y portavoz: Carlos Fernández Carriedo

Es economista y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la Escala Económico-Financiera.

Ha sido secretario del Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León; vocal del Grupo de Trabajo de Incentivos Económicos Territoriales y jefe del Servicio de Estudios de la Consejería de Economía y Hacienda. Además, fue miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

En la Junta de Castilla y León ha ocupado las responsabilidades de director general de Presupuestos y Programación; consejero de Sanidad y Bienestar Social; portavoz de la Junta, consejero de Medio Ambiente y consejero de Empleo.

A su vez, ha desempeñado la responsabilidad de portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes y en la última legislatura ha sido consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo.

Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Juan Carlos Suárez-Quiñones

Es licenciado en Derecho por la Universidad de León. Es Miembro de la Carrera Judicial por oposición superada en 1987, y promocionó a la categoría de Magistrado con fecha 25 de enero de 1990.

Ha tenido como destinos judiciales Benavente (Zamora), Getafe (Madrid) y León, Juzgado y Audiencia Provincial.

Elegido juez decano de los Juzgados del partido Judicial de León desde diciembre de 2002 a febrero de 2012, también fue nombrado miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En febrero de 2012 fue nombrado subdelegado del Gobierno en León y en el año 2015 tomó las riendas de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

A su vez, también es profesor asociado del Área de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de León desde el curso 1996-1997 al curso 2006-2007, y desde el curso 2013-2014 al curso 2014- 2015. Desde 2015 a 2019 y de desde 2019 a 2022 ha sido consejero de Fomento y Medio Ambiente, que se une con la última etapa al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (2022-2026).

Consejería de Medio Ambiente y Energía: María González Corral

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Politécnica Superior de Burgos, también cuenta con el Máster en dirección de proyectos por la Universidad de Valladolid y el Máster Internacional en explotación y seguridad de presas y balsas por la Universidad Politécnica de Madrid.

En el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha desempeñado labores de técnico especialista en seguridad de presas y balsas, siendo directora de explotación y planes de emergencia de varias presas.

En la empresa privada ha ocupado los puestos de ingeniero de organización, participando también en la redacción de proyectos y asistencias técnicas en el estudio de ingeniería Adamas Proyectos.

Ha ocupado los puestos de decana, vicedecana y vocal de la Junta Rectora de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Ha sido profesora asociada en la Escuela Politécnica de Burgos entre 2012 y 2014 y directora general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde julio de 2019 a abril de 2022. Además, fue consejera de Movilidad y Transformación Digital (2022-2024) y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la pasada legislatura.

Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Cristina Sanchidrián

Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación, Cristina Sanchidrián Blázquez ha ejercido profesionalmente en el ámbito privado de la arquitectura y el urbanismo antes de incorporarse a la administración local.

En 2006 inició su trabajo como arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila. Desde 2010 es miembro de la ponencia técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila. Además, en enero de 2025 fue designada como nueva jefa del Servicio Territorial en Ávila.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Joaquín Antonio Pino

Nacido en Ávila en 1981, Joaquín Antonio Pino es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Santa Teresa de Jesús de Ávila; Máster Universitario en Alta Dirección Pública por la Menéndez Pelayo.

Máster Universitario en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial por la Universidad de Córdoba; Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Santa Teresa de Jesús de Ávila y diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Pino es agricultor desde 1999 y presidente de Asaja Ávila desde el 2008. Funcionario de carrera del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos desde el año 2023.

Pino, además, ha sido desde el 2008 vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Moraña (ADRIMO), programa LEADER (2015-2026) y vicepresidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Patata (OIPACYL) desde el año 2016 al 2023.

Por último, cabe destacar su labor como veterinario colaborador de la Junta de Castilla y León en diversas campañas de identificación electrónica, vacunación y lucha antirrábica canina.

Consejería de Sanidad y Bienestar Social: Alejandro Vázquez

Este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid (1987) y funcionario de la Escala Superior de Sanitarios Locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (1990). En excedencia desde 1995, ha prestado servicio como Médico General en Valladolid (1990-1991) y Talavera de la Reina (1995).

Entre 2003 y 2007 fue director médico del Área de Salud de Ibiza y Formentera y también ha sido subdirector médico del Complejo Asistencial de Zamora en 2008; director médico del Complejo Asistencial de Zamora de 2008 a 2011 y director médico del Complejo Asistencial Universitario de Burgos de 2011 a 2013. Vázquez ha desempeñado la responsabilidad de consejero de Sanidad desde 2021.

Consejería de Educación: María Pardo

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1994) y cursó estudios de doctorado en Derecho y Economía Públicos (1994-1996). Ha sido asesora del secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (2016) y profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Valladolid.

Fue directora General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid (2017-2019), desempeñando también el cargo de consejera delegada de la empresa pública de Madrid Cultura y Turismo SAU, secretaria del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, S.A.U. y patrona de diversas instituciones culturales.

Pardo ha ostentado la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta (2019-2022) y, hasta 2026, la de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte: Alberto Díaz Pico

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y oficial del Cuerpo Jurídico Militar desde 1996, con una amplia trayectoria profesional vinculada al servicio público en las instituciones.

Díaz Pico encabezó la candidatura por Valladolid en las últimas elecciones, momento en el que era técnico de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, en donde se incorporó tras su experiencia como secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el anterior gobierno de coalición entre PP y Vox.

Desde el año 2013 al 2022, Díaz Pico fue el coordinador de Servicios en la Dirección General de Políticas Culturales en la Junta de Castilla y León.

Además, ha sido asesor jurídico de la Guardia Civil en Castilla y León, asesor del contingente militar español en Afganistán y oficial auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defensa desde 1996, donde se encuentra en excedencia como Capitán Auditor.