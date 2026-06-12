Castilla y León se prepara para sudar este fin de semana: llegan los 35 grados, tormentas y riesgo de incendios

Mapa de temperaturas para este fin de semana Meteored España

Castilla y León afronta los próximos días bajo la influencia de una situación anticiclónica que favorecerá el predominio de cielos despejados, temperaturas en ascenso y un aumento significativo del riesgo de incendios forestales en buena parte de la comunidad.

Según los datos de Meteored, expertos en meteorología, las temperaturas superarán los 34 grados en todas las provincias de Castilla y León, aunque el ascenso será especialmente acusado en el norte de la comunidad durante el fin de semana.

La llegada de una masa de aire cálido procedente del sur provocará un incremento generalizado de los termómetros, permitiendo que en numerosas zonas se alcancen o incluso superen los 30 grados.

Este cambio de tendencia llega después de una primera mitad de semana marcada por precipitaciones muy escasas en gran parte del país y por importantes contrastes térmicos entre el norte y el sur peninsular.

Mientras ciudades del Cantábrico apenas superaban los 20 grados, en algunas zonas de Andalucía se rozaban los 40.

En Castilla y León, el tiempo estará dominado por el sol y la estabilidad atmosférica.

Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados durante la mayor parte de las jornadas, aunque por las tardes podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en áreas montañosas, sin descartar algún chubasco tormentoso aislado.

El viento soplará del noreste, generalmente flojo, aunque con intervalos moderados en algunos momentos.

Riesgo muy alto de incendios forestales

La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y ausencia de precipitaciones incrementará notablemente el peligro de incendios forestales.

El riesgo será muy alto o alto en las provincias de León, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora.

Por su parte, Burgos y Soria registrarán un nivel de riesgo moderado-alto, mientras que Ávila y Salamanca presentarán una situación algo más favorable, con riesgo moderado-bajo.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, especialmente durante las horas centrales del día.

El domingo aumentará la inestabilidad

La estabilidad predominante comenzará a debilitarse de cara al domingo con la llegada de una pequeña depresión aislada en niveles altos (DANA).

Esta situación favorecerá un incremento progresivo de la nubosidad y la aparición de chubascos tormentosos en numerosas comarcas del interior peninsular.

En Castilla y León, la jornada dominical podría estar marcada por tormentas dispersas, especialmente durante la tarde, poniendo fin temporalmente al ambiente plenamente veraniego que se instalará durante el viernes y el sábado.

A pesar de este aumento de la inestabilidad, el calor seguirá siendo protagonista durante gran parte del fin de semana, consolidando el primer episodio de temperaturas claramente veraniegas en amplias zonas de la comunidad