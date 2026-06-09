Es oficial: subvención de 12.120 euros por contratar a personas en situación de exclusión social en empresas de inserción

Uno de los internos del Centro de Inserción Social Máximo Casado, ubicado en Santovenia del Pisuerga (Valladolid) Leticia Pérez ICAL

Las empresas de inserción de Castilla y León podrán acceder a ayudas de hasta 12.120 euros por cada puesto de trabajo creado o mantenido para personas en riesgo o situación de exclusión social.

La medida ha sido convocada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y aparece publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 10 de junio, y permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre.

La convocatoria tiene como objetivo favorecer tanto la contratación como la permanencia en el empleo de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando además su participación en itinerarios de inserción sociolaboral.

La cuantía máxima de la subvención será de 12.120 euros por cada puesto de inserción creado o mantenido a jornada completa durante un período subvencionable de doce meses.

Esta ayuda está destinada a cubrir parte de los costes salariales de la persona trabajadora, incluidas las pagas extraordinarias, así como la cuota empresarial a la Seguridad Social correspondiente.

No obstante, la cantidad se reducirá de manera proporcional en función de la duración del contrato y de la jornada efectivamente realizada dentro del período subvencionable.

La convocatoria está dirigida a las empresas de inserción laboral calificadas e inscritas conforme a lo establecido en el Decreto 34/2007, de 12 de abril, que regula el procedimiento de calificación de estas entidades y crea su registro administrativo.

Además, deberán desarrollar su actividad en el territorio de Castilla y León y cumplir los requisitos fijados en la orden de convocatoria.

Con esta línea de ayudas, la Junta busca reforzar el papel de las empresas de inserción como herramienta para favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades de empleo, promoviendo al mismo tiempo su integración social y económica.