Dia busca 160 empleados en Castilla y León: así puedes optar a una de las vacantes de verano

Un supermercado Dia, en una imagen de archivo. EFE

El verano trae consigo un incremento de la actividad económica, especialmente en las zonas de mayor afluencia turística, y también una oportunidad para el empleo.

En este contexto, Dia ha anunciado la incorporación de 160 nuevos trabajadores en Castilla y León durante la próxima campaña estival.

Lo hace reforzando así su apuesta por la creación de empleo y el desarrollo económico de la comunidad.

Las contrataciones estarán destinadas principalmente a cubrir puestos en sala de ventas y almacén.

Entre los perfiles demandados se encuentran personal de caja y reposición, pickers para la preparación de pedidos online y profesionales para las secciones de productos frescos, adaptándose a las necesidades específicas de cada establecimiento.

Los interesados en formar parte del equipo de Dia durante este verano pueden presentar su candidatura a través de la sección de empleo disponible en la página web de la compañía.

Territorio estratégico

La comunidad autónoma se ha consolidado como uno de los mercados estratégicos para la cadena de distribución.

Actualmente, Dia genera empleo para más de 2.000 personas en Castilla y León entre tiendas, oficinas y centros logísticos.

La compañía cuenta con una red de 200 establecimientos en la región y un servicio de venta online que alcanza al 70% de los hogares castellanos y leoneses.

Este modelo de proximidad permite impulsar la actividad económica local, fomentar el emprendimiento y fortalecer el tejido social y empresarial de la comunidad.

Según los datos de la empresa, su actividad aportó en 2024 alrededor del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León.

Asimismo, el impacto total sobre el empleo regional supera las 2.000 personas, una cifra que representa también el 0,8% del total de ocupados en la autonomía.

La campaña de verano de Dia tendrá un alcance nacional. La compañía prevé crear más de 1.000 puestos de trabajo en toda España con el objetivo de garantizar el mejor servicio a sus clientes durante los meses de mayor actividad.

Del total de incorporaciones previstas, más de 300 se realizarán en Andalucía y Extremadura, más de 500 en el centro y norte peninsular —incluyendo Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Madrid, La Rioja y Aragón—, y cerca de 200 en la costa mediterránea.