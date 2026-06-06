Mañueco, junto al Papa León XIV en el Palacio Real: “Que su ejemplo nos ilumine para trabajar desde la bondad”

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido este sábado a la ceremonia de bienvenida oficial a Su Santidad el Papa León XIV, celebrada en el Palacio Real de Madrid.

El encuentro, que marca el inicio del primer viaje apostólico del Pontífice desde el inicio de su ministerio, ha contado con una destacada presencia de la delegación castellana y leonesa.

A través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen saludando afectuosamente al Santo Padre, Mañueco ha expresado la profunda emoción de la comunidad autónoma:

"Un inmenso honor asistir en el Palacio Real a la recepción de bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, tan vinculado a Castilla y León. Le deseo lo mejor en su pontificado. Que su ejemplo nos ilumine para trabajar desde la bondad por mejorar la vida de las personas".

En la imagen también se puede comprobar la presencia del rey Felipe VI.

Presencia histórica de CyL

El viaje del Papa León XIV no pasará desapercibido, y Castilla y León estará presente no solo a través de los miles de fieles que se han desplazado a la capital del país, sino también mediante valiosos objetos, reliquias y referencias históricas de gran arraigo en la Comunidad.

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, entregará al Pontífice un cáliz único elaborado en la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

La pieza fue entregada al obispo por el presidente de la institución, Andrés Ortega, como un obsequio especial que exportará al Vaticano la excelencia de la artesanía del vidrio segoviano.

La mística abulense por excelencia, Santa Teresa de Jesús, estará presente en las manos del Papa durante la multitudinaria Eucaristía del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.

La imagen de la santa aparece grabada en el pie del célebre cáliz de la Reina Mercedes, la pieza litúrgica que usará el Santo Padre en la celebración.

La provincia de Valladolid también aporta su granito de arena litúrgico y conmemorativo. Las Dominicas de Olmedo, en colaboración con otros conventos de la geografía española, han participado activamente en la elaboración de los decenarios artesanales que forman parte del merchandising oficial de la visita.