Estas son las 32 zonas de baño autorizadas en Castilla y León para darse un buen chapuzón este verano

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León ha dado a conocer cuáles son las 32 zonas de baño autorizadas en la Comunidad para este año 2026, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Se trata de un total de 32 y 18 de ellas se concentran en las provincias de León y de Zamora.

Además, el 112 ha aconsejado, en estas zonas, “supervisar a los menores siempre” además de “evitar las zonas de rocas y corrientes” y “vigilar siempre la profundidad eligiendo zonas de baño habilitadas”.

Ávila, Burgos y León

En Ávila está habilitada la Garganta de los Caballeros Navalonguilla, una garganta ubicada en Navalonguilla. Además del Río Tormes en La Horcajada en el municipio que lleva el mismo nombre y también el Arroyo Cimorro de Navalacruz.

En la provincia de Burgos están autorizados el Embalse Ebro Arija en Arija, y también el Río Nela Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja en Villarcayo. Además del Río Trueba en Espinosa de los Monteros.

En León el Río Órbigo Cimanes del Tejar 02, el Río Órbigo de Llamas de la Ribera 01 y 02. También el Lago Carucedo, el río Boeza Igüeña, el río Cúa Vega de Espinareda y el Río Ancares en Vega de Espinareda.

También, en la provincia de León, el Río Meruelo Molinaseca y el Río Tuerto en Villaobispo de Otero.

Censo Oficial de las zonas de baño en Castilla y León para la temporada 2026 Fotografía: 112.

Palencia, Segovia y Soria

En la provincia de Palencia se ha autorizado para el baño el Embalse de Aguilar de Campoo y el Embalse de Ruesga en Cervera de Pisuerga.

En Segovia, uno se puede dar un chapuzón en el Embalse de Linares del Arroyo en Maderuelo.

En Soria se puede hacer en el Embalse de la Cuerda del Pozo Soria, en el mismo en Cidones y también en Vinuesa, además de en el Río Duero en San Esteban de Gormaz.

Valladolid y Zamora

En Zamora hay un total de nueve zonas de baño autorizadas para este verano. Se trata del Lago de Sanabria Galende, el Río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa, el Río Tera Milles de la Polvorosa, el Río Tera Villanázar, además del Embalse Valparaíso en Villardeciervos.

También el Embalse de Ricobayo en Muelas del Pan y el Río Tera en Burganes de Valverde, además del Río Tera en Camarzana de Tera y el Río Duero en Zamora.

En Valladolid la zona autorizada para el baño es el Río Pisuerga.