Ya es oficial: los 73 mejores pueblos y ciudades de Castilla y León para observar el eclipse solar total del 12 de agosto

El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, durante la aprobación de la red definitiva de localidades recomendadas para observar el eclipse solar total del 12 de agosto.

Ya es oficial. Castilla y León conoce desde este viernes las 73 mejores ubicaciones desde las que se podrá observar el próximo eclipse solar total del 12 de agosto, una vez la Junta ha establecido la red definitiva de localidades recomendadas.

La selección de los emplazamientos ha culminado con un proceso de coordinación con las entidades locales de cada provincia, permitiendo reforzar los dispositivos de seguridad, emergencias y movilidad por la llegada masiva de visitantes.

La última vez que este fenómeno fue visible desde España ocurrió el 2 de octubre de 1959, por lo que la expectación que está creando para este 2026 está siendo máxima entre los aficionados a la astronomía.

El trabajo para establecer esta red de localidades recomendadas ha sido llevado a cabo entre la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

El objetivo es garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la pertinente prestación de los servicios públicos.

Los pueblos y ciudades seleccionadas reúnen las mejores condiciones en términos de seguridad, accesibilidad, disponibilidad de servicios e infraestructuras, capacidad de acogida, comunicaciones y visibilidad del eclipse solar total.

Esta lista ha sido realizada a partir de las solicitudes presentadas voluntariamente por las entidades locales, siendo analizadas por las delegaciones territoriales de la Junta en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos de mayor tamaño.

Una vez concluida esta fase, las solicitudes se llevaron al Grupo de Trabajo Eclipse 2026 para su validación definitiva.

Esta red integra puntos de observación urbanos en municipios de más de 20.000 vecinos, periurbanos y rurales, que se distribuyen por las nueve provincias de la Comunidad.

Estos puntos de observación serán los únicos que dispondrán de planificación y coordinación específicas previstas por las administraciones implicadas.

Todo ello implica que cualquier acto de observación organizado fuera de estos emplazamientos tendrá como responsables a las entidades o particulares que promuevan las iniciativas.

Para el consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, el resultado es fruto de "un amplio trabajo de coordinación entre administraciones que permitirá ofrecer a los visitantes las máximas garantías de seguridad para disfrutar de un acontecimiento único".

Este viernes se ha habilitado un espacio específico en la web de la Junta (jcyl.es/eclipse) para reunir toda la información sobre este fenómeno declarado acontecimiento excepcional de interés público mediante Real Decreto 12/2026, de 26 de mayo, por el que se establecen incentivos fiscales para organizar actividades divulgativas y culturales.

La red de localidades recomendadas por provincias es la siguiente:

Dicho documento incluye todos aquellos emplazamientos que han sido aprobados por la Junta de Castilla y León como puntos recomendados para la observación del eclipse solar total de este 12 de agosto.