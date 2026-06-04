Un motor híbrido ultraeficiente vallisoletano deslumbra en el Parlamento Europeo: consume 3,3 litros en 100 kilómetros

Raúl de la Hoz presentando el motor ultraeficiente desarrollado en Valladolid.

Raúl de la Hoz, el eurodiputado del PP, ha presentado la exposición que lleva el nombre de ‘Made in Europe Innovation: Decarbonising Mobility Starting Today’.

Se trata de una iniciativa que exhibe, en el Parlamento Europeo un motor híbrido de última generación que se ha desarrollado en Valladolid. Es capaz de consumir 3,3 litros cada 100 kilómetros.

El motor, fruto de la colaboración entre Repsol y Horse, combina una nueva generación de sistemas híbridos con el uso de combustibles renovables para reducir significativamente las emisiones.

La exposición pretende mostrar cómo la innovación desarrollada en Europa puede contribuir a acelerar la descarbonización del transporte manteniendo al mismo tiempo la capacidad industrial y tecnológica del continente.

Durante la inauguración, de la Hoz ha destacado que este proyecto representa “un ejemplo de la innovación que se desarrolla en Europa y de la capacidad de nuestra industria para aportar soluciones reales a los retos de la transición energética”.

Asimismo, ha defendido la necesidad de crear un entorno regulatorio más estable y predecible para facilitar la inversión industrial y permitir que las empresas europeas puedan competir en igualdad de condiciones frente a otras potencias económicas.

“Es importante preservar instrumentos de flexibilidad que permitan acompasar la transición con la realidad industrial y del mercado”, ha afirmado.

De la Hoz también ha subrayado que la transición energética debe ser compatible con la realidad social y económica de los ciudadanos europeos.

En este sentido, ha apostado por una movilidad limpia “asequible, accesible y basada en soluciones reales”, evitando que los objetivos climáticos se traduzcan en restricciones o en un encarecimiento para las familias.

La inauguración ha contado también con la participación de Luis Cabra, Deputy CEO de Repsol, y Hans Hoefnagels, Director Global de Asuntos Públicos de Horse Technologies.

Finalmente, el eurodiputado ha defendido que Europa tiene ante sí la oportunidad de convertir la transición energética en una palanca de crecimiento industrial y liderazgo tecnológico.