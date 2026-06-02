Serafín, funcionario de Hacienda: "Ya no hay excusas, queremos más teletrabajo. El 8 de junio, a la huelga”

El malestar entre los trabajadores de la Agencia Tributaria sigue creciendo. Empleados de la AEAT se concentraron frente a la Delegación Especial de Castilla y León dentro de las movilizaciones impulsadas por el sindicato CSIF.

Una protesta que refleja el cansancio acumulado de una plantilla que asegura sentirse ignorada por la Administración.

"Estamos cansados de esperar, cansados de compromisos firmados que no se cumplen y cansados de reuniones en las que no sale ningún avance", denunció Serafín Lara Martín, vocal de CSIF en Castilla y León, durante la concentración, y trabajador.

Las reivindicaciones no son nuevas.

Los trabajadores llevan años reclamando mejoras en aspectos fundamentales de sus condiciones laborales, entre ellos la carrera profesional, un modelo de teletrabajo más flexible y el reconocimiento de la profesión de riesgo para el colectivo de Vigilancia Aduanera.

Entre los manifestantes predominaba una sensación compartida de frustración. Según explican, mientras la Agencia Tributaria presume de modernización, eficiencia y resultados, las demandas de los empleados continúan sin respuesta.

"La Agencia Tributaria funciona gracias a su plantilla y esta plantilla merece respeto, derechos y negociación", afirmó Lara Martín, quien acusó a la dirección del organismo de mantenerse "anclada en el bloqueo".

Uno de los principales puntos de conflicto es la carrera profesional.

Los trabajadores reclaman la actualización del acuerdo firmado en 2007, la reactivación de la carrera horizontal para toda la plantilla y la aplicación de reclasificaciones pendientes que, según denuncian, permanecen paralizadas desde 2018 y 2019.

Para muchos empleados, la sensación es que los compromisos adquiridos por la Administración han quedado en papel mojado. "Lo que pedimos es que se cumplan los acuerdos que ya están firmados", sostienen desde el sindicato

El modelo actual de teletrabajo es otro de los focos de descontento. Los trabajadores consideran que la experiencia acumulada durante los últimos años ha demostrado que esta fórmula mejora la organización, facilita la conciliación y favorece la movilidad geográfica.

Sin embargo, denuncian que en la Agencia Tributaria sigue existiendo un sistema "limitado, rígido y poco flexible", cuya aplicación depende en exceso de las distintas jefaturas y unidades.

Según los representantes sindicales, esta situación provoca desigualdades entre territorios, áreas de trabajo e incluso entre empleados que desempeñan funciones similares.

Uno de los mensajes más contundentes de la jornada estuvo dirigido a la situación de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, un colectivo que participa en operaciones contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el contrabando y organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.

"¿Qué más tiene que pasar para que la Administración reconozca la realidad profesional de este colectivo?", se preguntó Serafín durante su intervención.

Los trabajadores denuncian que estos funcionarios desarrollan su labor en condiciones de especial peligrosidad y con recursos insuficientes.

Por ello exigen el reconocimiento oficial de la profesión de riesgo, la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada, mejoras retributivas, más formación especializada y un incremento de medios humanos y materiales.

"Las excusas ya no convencen a nadie"

Desde CSIF aseguran que la Administración suele justificar la falta de avances alegando obstáculos normativos o presupuestarios.

Una explicación que, según los representantes de los trabajadores, ya no resulta creíble.

"La Administración se escuda en que no hay habilitación normativa o que no hay presupuestos, pero si existe voluntad política las cosas se sacan adelante", defendió Lara Martín.

El sindicato considera que la responsabilidad de desbloquear el conflicto corresponde a los máximos responsables de la Agencia Tributaria y advierte de que las movilizaciones continuarán mientras no exista una propuesta concreta para resolver las reivindicaciones planteadas.

Nueva jornada de huelga el 8 de junio

Tras los paros parciales celebrados durante las últimas semanas, los trabajadores ya tienen marcada en rojo la próxima fecha de movilización. El sindicato ha convocado una jornada de huelga completa para el 8 de junio.

"Mientras no tengamos una reunión con propuestas reales para salir del conflicto, seguiremos impulsando todas las medidas de presión que sean necesarias", advirtió el portavoz sindical.

La plantilla insiste en que el conflicto va más allá de cuestiones salariales. Lo que reclaman, aseguran, es el respeto a la negociación colectiva y el cumplimiento de acuerdos que llevan años esperando hacerse realidad.

"Sin plantilla no hay Agencia Tributaria, sin derechos no hay un servicio público de calidad y sin negociación no habrá paz social", concluyó Lara Martín.