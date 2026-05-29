Confirmado: convocadas 143 plazas de policías locales en 40 municipios de Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la convocatoria del proceso selectivo unificado para cubrir 143 plazas de agente de Policía Local, una medida que afecta a 40 ayuntamientos de la Comunidad, incluidas las nueve capitales de provincia.

Esta iniciativa, gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, busca centralizar la selección para optimizar el gasto público y mejorar la coordinación de los cuerpos de seguridad municipales.

Además de las nueve capitales, participan ayuntamientos como Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Medina del Campo y San Andrés del Rabanedo, entre muchas otras.

En el mismo proceso selectivo se ofrecerán también las plazas que queden libres porque sus ocupantes consigan un nuevo puesto en esta convocatoria unificada. Esto se aplicará siempre que los agentes pertenezcan a alguno de los 51 Cuerpos de Policía Local adheridos al convenio.

Entre estos últimos ayuntamientos figuran algunos como Alba de Tormes, Benavente, Carbajosa de la Sagrada, Medina de Rioseco, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Tordesillas o Villafranca del Bierzo.

Novedades

Como novedades en esta convocatoria destacan, en primer lugar, el sistema de selección por oposición libre en el turno libre y, en segundo lugar, la elección de destinos en acto público una vez realizadas las pruebas.

Estas novedades tienen su origen en la ORDEN MAV/411/2026, de 6 de mayo, por la que se regula la realización de procesos selectivos unificados de policías locales por la Junta de Castilla y León, publicada el 12 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Entre los objetivos estaban los de dotar de mayor agilidad y transparencia el proceso selectivo unificado de agentes de Policía Local.

Con la publicación de dicha convocatoria se inicia el proceso selectivo que está previsto que finalice en el mes de enero de 2027, con la consiguiente incorporación al curso selectivo que se imparte por la Escuela Regional de Policía en Ávila de los aspirantes aprobados por turno libre.

Dicho proceso selectivo unificado se gestiona por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en virtud del convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias y al que se encuentran adheridos 51 municipios, de los 78 que cuentan con Cuerpos de Policía Local en la Comunidad de Castilla y León.