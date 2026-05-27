Luis Argüello, rotundo contra la corrupción: propone un "aldabonazo" ético para no "acostumbrar" a los ciudadanos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, durante la misa crismal de este Jueves Santo en la catedral vallisoletana ICAL

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, considera que las informaciones sobre corrupción tienen que suponer “un aldabonazo para una respuesta de tipo ético”.

Porque “la crisis de la democracia tiene mucho que ver con la regeneración ética que precisamos los ciudadanos y las sociedades de las que formamos parte para no acostumbrarnos ni a la violencia, ni a los abusos ni a la corrupción”.

Así lo indicó en una entrevista en Servimedia tras ser preguntado por los recientes casos de corrupción, entre ellos en el que se acusa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El prelado reconoció también que “no se trata de hablar de los demás”, refiriéndose también a los casos de abusos eclesiales, que en su opinión en la Iglesia deben “de reconocer y vivir”.

Según el arzobispo, la Iglesia hace una lectura de la realidad a partir del anuncio del Evangelio que sostiene “que la condición humana tiene una herida que hace que se rompa el corazón en el diálogo entre libertad y amor”, que se explicaría con el “pecado original”, algo que “de una u otra forma reaparece siempre”.

“Siempre hay una justificación para hacer algo que no está bien” según ese pecado, por lo que para combatirlo reclamó esa “regeneración”.

El presidente de los obispos también se refirió a la audiencia que el papa León XIV ha mantenido este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Vaticano.

“Yo creo que el presidente del Gobierno tenía deseo de este encuentro con el Papa desde hace meses”, aseguró, y remarcó que fue el propio Rey quien trasladó la invitación “formal” al Pontífice para visitar España.

El encuentro con Sánchez, aseguró en Servimedia, se produce “en vísperas” del viaje apostólico que Robert Prevost protagonizará del 6 al 12 de junio, para “renovar esa invitación y la disponibilidad de la Administración central” para contribuir a la organización.

“Me imagino que además habrá otro tipo de cuestiones que el presidente Sánchez haya querido poner en la mesa del Papa”, aseguró.

En referencia a asuntos como la primera encíclica que ha firmado el papa americano, sobre la dignidad humana en tiempos de la Inteligencia Artificial, pero también tras el liderazgo de León XIV afianzado en los últimos meses “con una fuerza grande” y “autoridad mundial” en cuestiones de guerra y paz y otras problemáticas.

“Estas son problemáticas de orden muy grande. Yo estoy casi seguro que de algo de esto habrán hablado el presidente Sánchez y el papa León XIV.

Luego ya los juegos políticos que se realicen antes o después con el deseo de arrimar el ascua a la sardina de cada cual, con las fotos con el Papa o con las declaraciones del Papa, o con los textos del Papa, eso ya queda al juicio de los demás, también de los medios”, concluyó.