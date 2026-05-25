Castilla y León prepara un operativo “más especializado y anticipativo” ante los incendios que se prevén este verano

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inaugura una jornada formativa para medios de comunicación en materia de incendios forestales Campillo ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inauguró este lunes una jornada formativa dirigida a medios de comunicación sobre incendios forestales.

Ha estado marcada por el análisis de los grandes fuegos registrados en los últimos años y, especialmente, por las medidas que la Junta prevé reforzar de cara a 2026.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que el Gobierno autonómico afrontará la próxima campaña de incendios forestales con “un mayor esfuerzo de medios y personas”.

Aunque advirtió de que este refuerzo deberá “ir acompañado de una mayor preparación de las otras administraciones competentes”.

Suárez-Quiñones explicó que el operativo incorporará “novedades” y un “refuerzo de medios y de personas comprometido por el presidente”, medidas que, según aseguró, “se están cumpliendo en plazo con importantes incorporaciones en 2026 y 2027”, además de un “esfuerzo económico mucho más relevante”.

“La Junta de Castilla y León se está preparando más, pero nuestra preparación tiene que ir acompañada de la de otras administraciones competentes, sobre las que estamos pendientes de ver qué medios y qué estructuras nos ofrecen a mayores de las que se contaban”, afirmó el consejero en funciones.

A pocos días de la presentación oficial del operativo contra incendios, prevista antes del inicio de la temporada de alto riesgo, a partir del próximo 12 de junio, el responsable autonómico subrayó que el actual “cambio de paradigma en las dificultades meteorológicas” obliga a reforzar tanto la estructura como los recursos forestales.

En este sentido, defendió la necesidad de “cada vez más recursos forestales” y de “la suma de esfuerzos de todas las administraciones competentes” con el objetivo de afrontar los incendios “con la mayor garantía posible”.

Durante el encuentro, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, explicó que el comportamiento extremo de los incendios vivido en 2025 estuvo condicionado por una “situación excepcional” desde el punto de vista meteorológico y por la acumulación de biomasa en el medio natural.

Arranz recordó que la pasada primavera fue especialmente lluviosa y generó inicialmente una sensación de tranquilidad.

“Había humedad y vegetación y lanzamos las campanas al vuelo, pero eso generó mucho más combustible fino”, señaló.

Sin embargo, la llegada de un junio “extremadamente cálido”, con temperaturas medias “3,4 grados por encima de lo habitual”, transformó esa vegetación en material altamente inflamable.

A ello se sumaron las largas olas de calor de agosto, entre los días 3 y 18, con “temperaturas muy intensas, humedades por debajo del 5%, vientos muy fuertes y tormentas secas que descargaban en tierra y generaban incendios”.

Según explicó, esas condiciones provocaron fuegos “sin capacidad de extinción durante mucho tiempo”.

El director general insistió en que el escenario ha cambiado radicalmente respecto a décadas anteriores. “La gente tenía una visión de que todo se apagaba, pero esto ahora no se apaga”, afirmó.

En este sentido, recordó que el abandono del medio rural ha reducido el número de incendios, pero ha incrementado la acumulación de biomasa y, por tanto, la peligrosidad de los fuegos.

“Estamos pasando de incendios que se apagaban en el monte y se veían desde el pueblo, a incendios que pueden llegar directamente a las casas”, advirtió. De hecho, recordó que durante el pasado verano fue necesario evacuar más de 200 localidades en Castilla y León.

Ante este escenario, la Junta prevé reforzar el operativo Infocal durante 2026 con más especialización, formación y capacidad de anticipación.

Arranz explicó que el objetivo pasa por “prever antes y anticiparnos”, identificando “ventanas de oportunidad” y planificando operaciones con mayor antelación, especialmente en horario nocturno y durante las primeras horas de la mañana.

También avanzó que se seguirá potenciando la movilidad de medios dentro de la Comunidad y la coordinación con otras administraciones.

“Somos capaces de mover cualquier medio a cualquier parte de Castilla y León y contamos con personal muy especializado”, aseguró.

La prevención será otro de los ejes prioritarios para el próximo año. Arranz defendió la necesidad de recuperar medidas contempladas en el decreto de Infocal que no llegó a salir adelante “por cuestiones políticas”, así como ampliar los denominados anillos de protección alrededor de los núcleos urbanos.

“El objetivo es evitar una continuidad de vegetación que pueda trasladar el fuego hasta las viviendas”, explicó. Estos planes de defensa deberán ser desarrollados por los propios municipios para mejorar la capacidad de respuesta ante grandes incendios.

La Junta también presentó la nueva identidad corporativa de Infocal, una imagen renovada con un logotipo en el que “la llama y la hoja representan el riesgo y el entorno forestal que se protege”.

Por su parte, Suárez-Quiñones agradeció la colaboración de los medios de comunicación en la gestión de emergencias y destacó que los incendios forestales “han evolucionado mucho y todo se ha hecho más complejo”.

El consejero aseguró que existe “un antes y un después” tras los graves incendios registrados en 2022 y subrayó la importancia de mejorar la comunicación pública durante este tipo de situaciones.