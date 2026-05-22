Veolia celebra diez años de BiObserva con más de 162.000 observaciones y un premio para naturalistas de Palencia

La Asociación de Naturalistas Palentinos ha sido reconocida por su labor y colaboración en pro de la biodiversidad a lo largo de estos años. Cedida

Veolia celebra el décimo aniversario de BiObserva, su programa pionero de ciencia ciudadana y biomonitoreo en España cuyo objetivo es conocer, registrar y proteger la biodiversidad presente en los entornos donde opera la compañía.

Desde su puesta en marcha, BiObserva ha transformado las instalaciones del grupo y su relación con el entorno, convirtiendo estos espacios en auténticos refugios para la vida silvestre.

La iniciativa ha facilitado además el despliegue de la estrategia de biodiversidad de Veolia en España, reconocida por la Comisión Europea.

La Asociación de Naturalistas Palentinos ha sido reconocida por su colaboración con Veolia Castilla y León en pro del impulso de la biodiversidad en la ecofactoría de Palencia a lo largo de estos años.

El premio ha sido recogido respectivamente por Fernando Jubete y entregado por Javier del Sol, gerente de Veolia en la zona este de Castilla y León y Jorge Bonilla gerente de Veolia en Cartagena.

Este compromiso se enmarca dentro del plan estratégico GreenUp de Veolia, cuyos tres ejes —descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales— responden directamente a los principales factores de pérdida de biodiversidad.En esta década de actividad, BiObserva ha alcanzado cifras destacadas que reflejan el impacto y alcance del proyecto.

El programa acumula ya 162.311 observaciones de aves, con 269 especies distintas identificadas en 71 instalaciones repartidas por todo el territorio nacional y gracias a la participación de 247 voluntarios.

Paralelamente, el monitoreo de flora exótica en 710 instalaciones ha permitido registrar 1.387 observaciones, de las cuales 592 corresponden a especies invasoras objetivo que actúan como bioindicadores del estado del hábitat natural.

Este trabajo se desarrolla con la implicación de 232 gestores de especies invasoras, técnicos de instalaciones formados específicamente para garantizar la continuidad y calidad del seguimiento ambiental.

Lanzado en 2016, BiObserva ha evolucionado hasta consolidarse como una herramienta estratégica de conocimiento que permite a Veolia tomar decisiones más informadas.

En concreto sobre la gestión de sus instalaciones en beneficio de la naturaleza, involucrando además a sus empleados y empleadas como agentes activos del cambio.

Indicadores del estado de los ecosistemas

Los diez años de monitoreo ornitológico desarrollados en plantas de tratamiento de agua han permitido conocer mejor el estado de salud de los ecosistemas asociados a estas instalaciones, así como caracterizar la calidad y diversidad de los hábitats presentes.

Uno de los datos más relevantes es que más del 24% de las especies observadas son acuáticas, un indicador clave de la buena calidad de los ecosistemas acuáticos del entorno.

Entre las especies más frecuentes registradas destacan la lavandera blanca y el gorrión común.

En cuanto a los indicadores de flora, los resultados muestran que una de cada cuatro instalaciones alberga especies exóticas invasoras objetivo.

Del total de observaciones registradas, el 86% ha sido evaluado desde el punto de vista del riesgo ambiental y el 37% de estos casos ha derivado en la implantación de un Plan de Control y Comunicación para su erradicación.

Entre las especies invasoras detectadas con mayor frecuencia destacan la caña americana (Arundo donax) y el miraguano (Araujia sericifera).