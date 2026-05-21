La huelga médica en Castilla y León deja ya un impacto de 56 millones y más de 281.000 actos sanitarios suspendidos

La Junta de Castilla y León ha cifrado en 56,09 millones de euros el impacto económico de la huelga de médicos contra el estatuto marco promovido por el Ministerio de Sanidad desde el inicio de las movilizaciones, el pasado 13 de junio de 2025.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, el paro ha provocado ya la anulación de 281.093 actos sanitarios en la Comunidad.

El portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, responsabilizó de esta situación a un Gobierno central “insensible” y reclamó a la ministra de Sanidad, Mónica García, que encuentre “un momento” entre sus “quehaceres” para “escuchar” las demandas de los profesionales sanitarios.

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que las consecuencias de la huelga recaen principalmente sobre los ciudadanos, que ven canceladas consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Así como sobre los propios profesionales y las comunidades autónomas encargadas de gestionar los servicios sanitarios.

El portavoz detalló que el impacto asistencial acumulado se traduce en 281.093 actuaciones sanitarias suspendidas.

De ellas, 158.590 corresponden a consultas externas de atención primaria y 82.963 a consultas externas de atención especializada. Además, se han dejado de realizar 12.664 pruebas diagnósticas y 5.149 cirugías.

A estas cifras se suman 12.482 análisis de laboratorio suspendidos, además de radioterapias, mamografías, TAC, resonancias magnéticas, radiologías y pruebas de anatomía patológica o PET que tampoco han podido llevarse a cabo durante el periodo de huelga.

La Junta insiste en que las comunidades autónomas no están recibiendo ninguna compensación por el impacto económico y asistencial derivado de este conflicto laboral, mientras reclama al Ministerio de Sanidad una negociación que permita poner fin al paro.