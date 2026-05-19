Los agentes medioambientales aseguran que hay 237 plazas sin cubrir en CyL al inicio de la campaña de incendios

El presidente de Apamcyl, Esaú Escolar, durante la rueda de prensa de este martes en Valladolid

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha alertado este martes de que la Comunidad iniciará la campaña de incendios de este verano con 237 plazas vacantes, un 25% del total de 965 existentes.

Y ha subrayado que esta situación, cuando queda menos de un mes del inicio de la Época de Peligro Alto, previsto para el próximo 12 de junio, "compromete seriamente la dirección de la extinción de los incendios forestales".

Según ha denunciado Apamcyl, esta situación es especialmente grave en varias provincias: Soria presenta un 38,14% de plazas vacantes, Valladolid un 31,43%, Burgos un 29,23%, Palencia un 29,07% y Ávila un 26,96%.

"El reparto de vacantes es desigual según las zonas, pero esta situación se vuelve insostenible en algunas comarcas forestales donde no están cubiertas ni la mitad de las plazas de agente medioambiental", ha subrayado el sindicato.

En los casos más extremos, solo tres funcionarios públicos tienen que gestionar decenas de miles de hectáreas, lo que imposibilita cubrir todas las guardias asignadas y obliga a los trabajadores a enfrentarse a emergencias sin el refuerzo necesario.

Los agentes medioambientales son los primeros en llegar a los incendios forestales y asumen desde el primer momento la figura de director de extinción, con plena responsabilidad legal y técnica sobre la coordinación de todos los medios.

Esta función resulta clave tanto en incendios pequeños como en los de mayor envergadura, donde se integran en el Puesto de Mando Avanzado.

"Los números no salen"

"Esta jefatura de extinción se ejerce al menos en todos los incendios de nivel 0", ha recordado Apamcyl, destacando que un abordaje temprano y eficaz salva cientos de miles de hectáreas cada año.

Además de la extinción, los agentes realizan labores esenciales de vigilancia activa del territorio y de investigación de las causas de los incendios como policía judicial. Sin embargo, la falta de personal les obliga a trabajar en solitario en entornos aislados y a situaciones de alto riesgo.

"Una situación que dificulta enormemente cubrir el calendario de las guardias contra incendios forestales, y que además hace muy difícil que podamos realizar servicios de vigilancia y policía en pareja", ha denunciado el sindicato.

Apamcyl ha insistido en que el problema es estructural y no coyuntural.

"El verano se acerca y los números no salen para cubrir de forma eficiente y segura todas las guardias que tenemos que realizar los agentes medioambientales para este verano de 2026", ha afirmado.

Por ello, Apamcyl ha reclamado una solución "real" que pase por reforzar adecuadamente las plantillas de funcionarios públicos, sustituyendo las funciones reservadas a los agentes medioambientales por personal con la formación y la capacidad legal necesaria.

"La solución real al problema no pasa por sustituir funciones reservadas a agentes medioambientales, sino por reforzar adecuadamente las plantillas de funcionarios públicos responsables de la dirección técnica y operativa de los incendios forestales", ha asegurado.

El sindicato ha señalado que así se garantizaría "una respuesta eficaz, segura y plenamente ajustada a derecho".