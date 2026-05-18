Jesús del Amo Rodríguez, nuevo jefe superior de Policía en Castilla y León: pasó por Euskadi y tiene 63 años

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal Jesús del Amo Rodríguez (Santander,1963) como nuevo jefe superior de Policía en Castilla y León, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo.

El nombramiento ha sido firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Del Amo sustituye en el cargo a Juan Carlos Hernández, que se jubila tras casi dos décadas vinculado a la estructura policial de la comunidad autónoma.

El nuevo jefe superior ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1983 y tuvo como primer destino la Comisaría Provincial de San Sebastián, donde se integró en los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES). Posteriormente, desarrolló labores docentes como profesor titular en la Escuela Nacional de Policía.

En 2001, ya como inspector jefe, fue destinado a la Jefatura Superior de Navarra, donde ocupó distintos puestos operativos en el área de Policía Judicial.

Tras ascender a comisario en 2005, regresó a la Comisaría Provincial de San Sebastián como jefe provincial de Coordinación Operativa.

Desde 2007, Del Amo ha desarrollado su carrera profesional en la Jefatura Superior de Castilla y León, donde ha estado al frente de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Comisaría Provincial de Palencia.

En 2017 alcanzó la categoría de comisario principal y, hasta este nuevo nombramiento, ejercía como jefe regional de Operaciones en Castilla y León.