Castilla y León exige al Estado blindar la unidad de los funcionarios de administración local en toda España

Inauguración del Congreso Nacional de Cosital 2026 ''Habilitación nacional, cohesión territorial y servicio público'', con la participación del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago M. Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León ha reafirmado su apuesta por el municipalismo con una bolsa autonómica de secretarios-interventores interinos que ya presta servicio en más de 1.000 entidades locales de Castilla y León.

Además, la Junta continúa impulsando medidas de cooperación económica y simplificación administrativa para reforzar la gestión de los pequeños municipios y favorecer el desarrollo del medio rural.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha reclamado este viernes al Gobierno de España un mayor compromiso con la Administración local y con los funcionarios de habilitación nacional durante la inauguración del Congreso Nacional de COSITAL, celebrado en Valladolid.

Durante su intervención, González Gago advirtió de las dificultades estructurales que afrontan las comunidades con una gran implantación municipal, como ocurre en Castilla y León, y defendió “mantener el carácter nacional de los cuerpos de secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local”.

El consejero mostró también la preocupación de la Junta ante las recientes delegaciones de competencias en esta materia a Cataluña y País Vasco, al considerar que podrían generar diferencias entre territorios en un sistema que hasta ahora ha funcionado de forma común en toda España.

“El sistema de habilitación nacional ha sido históricamente una garantía de unidad en los estándares de profesionalidad, independencia y control en toda España”, señaló González Gago, quien pidió “una reflexión” sobre cualquier cambio que pueda fragmentar este modelo.

Castilla y León cuenta actualmente con 2.248 municipios, además de 2.208 entidades locales menores, nueve diputaciones provinciales, una comarca y 240 mancomunidades, una estructura que complica la cobertura de plazas reservadas a estos funcionarios.

Por ello, el consejero reclamó al Estado más becas para opositores de habilitación nacional, una mayor oferta de plazas y medidas que permitan agilizar los procesos selectivos. “Es fundamental impulsar las oposiciones por turno libre y estudiar medidas de incentivación para los aspirantes”, afirmó.

González Gago también criticó el proceso estatal de estabilización del personal interino derivado de la normativa aprobada en 2021. Aunque reconoció que era necesario para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, consideró que su diseño y ejecución han sido “francamente mejorables”.

Indemnizaciones

En este sentido, alertó de las dificultades que esta situación está provocando en el ámbito de la habilitación nacional, especialmente por las posibles indemnizaciones que tendrán que asumir muchas corporaciones locales y por el riesgo de que aumenten los procesos judiciales en los próximos meses.

Asimismo, insistió en la necesidad de aprobar un Estatuto básico de los pequeños municipios que adapte las obligaciones administrativas a la realidad de los ayuntamientos con menos medios técnicos y organizativos.

“No podemos exigir a un ayuntamiento de reducida dimensión cargas burocráticas pensadas para administraciones con otra capacidad organizativa y técnica”, subrayó.

Frente a estos retos, el consejero destacó las medidas impulsadas por la Junta para apoyar a las entidades locales. Entre ellas, puso en valor la bolsa autonómica de secretarios-interventores interinos, creada para cubrir la falta de funcionarios de carrera en numerosos municipios y que actualmente da servicio a más de 1.000 entidades locales de la Comunidad.

También resaltó la formación especializada que reciben estos profesionales a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, así como el refuerzo de los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones provinciales.

Además, recordó que la Junta mantiene una estrategia de simplificación administrativa elaborada junto a representantes de la habilitación nacional, con el objetivo de reducir trámites burocráticos, agilizar procedimientos y evitar que las administraciones soliciten varias veces la misma documentación.

El consejero concluyó felicitando a COSITAL por la organización del congreso y por elegir Castilla y León como sede de un encuentro centrado en la cohesión territorial y el servicio público.